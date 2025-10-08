B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5

Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5

Adrian Teampău
08 oct. 2025, 16:46
Muzica românească este în doliu. A murit bateristul trupei Direcția 5
Cuprins
  1. Marius Keseri a murit
  2. Și-a dedicat jumătate din viață Direcției 5

Mairus Keseri, bateristul trupei Direcția 5 a murit, miercuri noaptea, conform unui anunț făcut pe Facebook, de colegii instrumentistului. Artistul a făcut o parte din formație vreme de 30 de ani și a contribuit la succesul mai multor hituri.

Marius Keseri a murit

Bateristul trupei Direcția 5 a murit, conform unui anunț făcut, pe Facebook, de colegii săi din formație. Aceștia nu au dat detalii despre cauzele decesului colegului lor, Marius Keseri, în vârstă de 60 de ani. În mesajul de condoleanțe se precizează doar că bateristul, a colaborat cu trupa vreme de 30 de ani.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook.

Moartea toboșarului a fost deplânsă, în comentarii, numeroșii fani ai trupei care au văzut mesajul.

„Dumnezeu să-l odihnească! Ma simt onorată că am putut să îi văd prestația live…”/ „Ce păcat, prea repede, o veste tristă. Dumnezeu să-l odihnească! Drum lin către stele, sincere condoleanțe familiei, trupei și apropiaților” / „Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au fost doar câteva din mesajele transmise pe pagina oficială a trupei.

Și-a dedicat jumătate din viață Direcției 5

Marius Keseri, cunoscut ca Tete, de prieteni și apropiați, s-a născut pe 7 martie 1965. El a fost toboșarul trupei Direcția 5, una dintre cele mai apreciate formații pop-rock din România. A făcut parte din trupă, așa cum arată și anunțul postat de colegii săi, jumătate din viață și a contribuit la compunerea și succesul mai multor hituri lansate în această perioadă.

De-a lungul anilor, Direcția 5 a suferit mai multe schimbări, însă Marius Keseri a rămas mereu la baterie, fiind o prezență permanentă și esențială în economia trupei. Numele său este legat de piese emblematice precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Înainte de a începe colaborarea cu trupa condusă de Marian Ionescu, toboșarul Marius Keseri a activat și în alte grupuri importante din muzica românească.

El a făcut parte din Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet și din Hardton, o trupă rock din Târgoviște. Prin stilul său precis, dar plin de sensibilitate, s-a făcut remarcat în muzică, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați toboșari ai generației sale.

Tags:
Citește și...
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Eveniment
Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Eveniment
Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
Eveniment
Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Eveniment
Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Eveniment
Gest controversat al lui Călin Georgescu, la biserica din Buftea. Ce-a făcut în fața credincioșilor (VIDEO)
Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Eveniment
Newsweek: La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Eveniment
Cum să gătești oul în funcție de nevoile tale. Sfaturile Mihaelei Bilic pentru slăbire, energie și digestie ușoară
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Eveniment
Român arestat în Italia, după cinci ani de abuzuri asupra soției: „Dacă nu te culci cu mine, te omor”
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Eveniment
Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Eveniment
Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor
Ultima oră
17:05 - Irina Columbeanu calcă pe urmele Monicăi Gabor! Ce geantă de lux poartă fiica fostului milionar de la Izvorani (VIDEO)
16:49 - Investigație NYT: Afacerile lui Hunter Biden în România. A încercat să negocieze vânzarea terenului din jurul Ambasadei SUA din București
16:49 - Sticlele de plastic intră într-o nouă eră. Ce schimbări pregătesc producătorii după capacele fixe
16:46 - Competițiile de fotbal cu cea mai mare medie de spectatori
16:44 - Propunerile lui Motreanu și Buda, votate în Parlamentul European: fără impozite pe subvențiile agricole europene
16:40 - BNR menține dobânda cheie la 6,5%. Estimări legate de evoluția inflației și a economiei
16:31 - Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică! Primul fotbalist miliardar din lume
16:07 - Godină, despre cei care au luat în derâdere avertizările privind ciclonul: „Știu oare acești imbecili amuzați cum miroase într-un sat după retragerea apelor? Miroase a cadavre și a boli”
16:00 - Cele mai moderne tunsori pentru femeile de peste 50 de ani. Cum să arăți cu 10 ani mai tânără în această iarnă
15:55 - Cum se făcea pilaful în 1949? Iată care era secretul bunicilor pentru un preparat delicios