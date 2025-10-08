Mairus Keseri, bateristul trupei Direcția 5 a murit, miercuri noaptea, conform unui anunț făcut pe Facebook, de colegii instrumentistului. Artistul a făcut o parte din formație vreme de 30 de ani și a contribuit la succesul mai multor hituri.

Marius Keseri a murit

Bateristul trupei Direcția 5 a murit, conform unui anunț făcut, pe Facebook, de colegii săi din . Aceștia nu au dat detalii despre cauzele decesului colegului lor, Marius Keseri, în vârstă de 60 de ani. În mesajul de condoleanțe se precizează doar că , a colaborat cu trupa vreme de 30 de ani.

„Am fost împreună 30 de ani. Îți mulțumim din suflet! RIP Marius Keseri”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială de Facebook.

Moartea toboșarului a fost deplânsă, în comentarii, numeroșii fani ai trupei care au văzut mesajul.

„Dumnezeu să-l odihnească! Ma simt onorată că am putut să îi văd prestația live…”/ „Ce păcat, prea repede, o veste tristă. Dumnezeu să-l odihnească! Drum lin către stele, sincere condoleanțe familiei, trupei și apropiaților” / „Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au fost doar câteva din mesajele transmise pe pagina oficială a trupei.

Și-a dedicat jumătate din viață Direcției 5

Marius Keseri, cunoscut ca Tete, de prieteni și apropiați, s-a născut pe 7 martie 1965. El a fost toboșarul trupei Direcția 5, una dintre cele mai apreciate formații pop-rock din România. A făcut parte din trupă, așa cum arată și anunțul postat de colegii săi, jumătate din viață și a contribuit la compunerea și succesul mai multor hituri lansate în această perioadă.

De-a lungul anilor, Direcția 5 a suferit mai multe schimbări, însă Marius Keseri a rămas mereu la baterie, fiind o prezență permanentă și esențială în economia trupei. Numele său este legat de piese emblematice precum „Am nevoie de tine”, „Obsesia”, „Primul meu sărut” sau „Vreau să mă îndrăgostesc”.

Înainte de a începe colaborarea cu trupa condusă de , toboșarul Marius Keseri a activat și în alte grupuri importante din muzica românească.

El a făcut parte din Voltaj, Quartz, Vali Sterian și Compania de Sunet și din Hardton, o trupă rock din Târgoviște. Prin stilul său precis, dar plin de sensibilitate, s-a făcut remarcat în muzică, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați toboșari ai generației sale.