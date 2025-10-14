Nadia Comăneci s-a întâlnit cu Ilie Bolojan, premierul României, la . La discuții au participat și Mihai Covaliu, președintele COSR, și vicepremierul Tánczos Barna. Întâlnirea a avut ca scop pregătirea evenimentelor dedicate Anului Nadia Comăneci 2026. Vor fi organizate competiții, gale și un documentar dedicat marii campioane.

De ce s-a întâlnit Nadia Comăneci cu Ilie Bolojan

Discuțiile au avut ca scop pregătirea aniversării a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, un moment istoric remarcabil. În anul 2026, România va celebra a Nadiei Comăneci, care a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii.

Nadia Comăneci s-a întâlnit cu prim-ministrul Bolojan pentru a stabili detaliile organizării galei dedicate acestui moment unic și emoționant. Evenimentul este programat să aibă loc pe data de 29 mai 2026, într-un cadru festiv, plin de simbolism. Guvernul României a anunțat că va sprijini integral toate activitățile și proiectele speciale dedicate marii campioane naționale.

Ce proiecte vor marca Anul Nadia Comăneci 2026

Vor fi organizate competiții naționale de gimnastică, activități educative și diverse evenimente sportive dedicate promovării performanței și spiritului olimpic românesc. Un amplu documentar va ilustra cariera impresionantă a Nadiei Comăneci și impactul profund avut asupra sportului mondial modern.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat cu admirație că Nadia Comăneci rămâne un simbol etern al perfecțiunii și al excelenței absolute. El a subliniat cu tărie că exemplul oferit de celebra gimnastă continuă să inspire generații întregi de tineri din România.

Cum a comentat Guvernul importanța performanțelor Nadiei Comăneci

Premierul a reamintit cu mândrie că Nadia Comăneci a scris o pagină unică de istorie sportivă la Jocurile Olimpice din . În 1976, tânăra gimnastă româncă a obținut șapte note de 10 și cinci medalii, devenind o legendă mondială incontestabilă.

Executivul României a anunțat că va susține activ programele dedicate promovării sportului și performanței în rândul tinerilor de pretutindeni. „Rezultatele muncii sale şi performanţele realizate au inspirat şi vor continua să inspire”, a spus Ilie Bolojan, notează ziare.com.