Acasa » Eveniment » „Soarele se trezește încet”: NASA avertizează că ar putea exista fenomene spațiale extreme

George Lupu
18 sept. 2025, 09:48
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. De ce crede NASA că Soarele va avea o activitate mai intensă
  2. Creșterea numărului de pete solare
  3. Record de erupții puternice
  4. Care sunt consecințele

Un nou studiu NASA sugerează că activitatea solară va rămâne ridicată sau va crește în continuare în următoarele decenii, contrazicând presupunerile anterioare conform cărora soarele se va liniști – iar oamenii de știință „nu înțeleg complet” de ce.

De ce crede NASA că Soarele va avea o activitate mai intensă

Oamenii de știință de la NASA avertizează că soarele s-ar putea „trezi” după o scurtă perioadă de inactivitate relativă, contrazicând presupunerile anterioare. Dacă este adevărat, acest lucru ar putea însemna că sunt așteptate decenii de vreme spațială potențial periculoasă, potrivit livescience.

Soarele urmează un ciclu de activitate solară de aproximativ 11 ani, care începe cu o perioadă prelungită de liniște, cunoscută sub numele de minim solar, și se dezvoltă spre un vârf exploziv, cunoscut sub numele de maxim solar – când steaua noastră natală aruncă frecvent furtuni solare puternice asupra noastră.

Acest model este cunoscut sub numele de „ciclul petelor solare”, deoarece numărul de pete întunecate de pe suprafața soarelui crește și scade odată cu activitatea solară. Ciclul petelor solare este, la rândul său, guvernat de un ciclu mai lung de 22 de ani, cunoscut sub numele de Ciclul Hale – timp în care câmpul magnetic al soarelui se inversează complet și apoi se inversează din nou.

Însă, pe lângă ciclurile petelor solare și Hale, soarele experimentează și fluctuații pe termen lung ale activității solare, care se pot întinde pe mai multe decenii și sunt mult mai greu de prezis sau explicat. Exemplele includ perioadele între 1645 și 1715, cunoscute sub numele de Minimul Maunder, și între 1790 și 1830, cunoscute sub numele de Minimul Dalton, când activitatea solară a fost în general mult mai scăzută pe parcursul ciclurilor succesive ale petelor solare.

La începutul anilor 2000, activitatea solară în scădere i-a determinat pe unii oameni de știință să creadă că este posibil să intrăm într-un nou „minim solar profund”. Această teorie a câștigat teren după ultimul maxim solar, între 2013 și 2014, care a fost mult mai slab decât ciclurile anterioare. Cu toate acestea, ciclul actual al petelor solare, care tocmai a atins apogeul, a răsturnat masiv această teorie.

Creșterea numărului de pete solare

Într-un nou studiu, publicat pe 8 septembrie în The Astrophysical Journal Letters, cercetătorii au analizat mai multe valori ale activității solare, inclusiv vântul solar, intensitatea câmpului magnetic și numărul de pete solare, și au descoperit că acestea au fost într-o tendință ascendentă din jurul anului 2008 și ar putea crește în continuare în ciclurile viitoare, sugerând că teoria minimului solar profund este cu adevărat decăzută.

„Toate semnele indicau intrarea Soarelui într-o fază prelungită de activitate scăzută”, a declarat autorul principal al studiului, Jamie Jasinski, fizician al plasmei la Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA din California de Sud, într-un comunicat al NASA. „Așadar, a fost o surpriză să vedem că această tendință s-a inversat. Soarele se trezește încet.”

În prezent, ne apropiem de sfârșitul celui mai recent maxim solar al Soarelui, care a început oficial la începutul anului 2024, și acesta nu s-a desfășurat așa cum era de așteptat.

Record de erupții puternice

Când ciclul actual al petelor solare a început la sfârșitul anului 2019, experții de la Centrul de Predicție a Vremii Spațiale (SWPC) – care include oameni de știință de la NASA și Administrația Națională Oceanografică și Atmosferică (NOAA) – au prezis că maximul solar va începe cel mai probabil cândva în 2025 și va fi comparabil cu ciclul anterior mai slab.

Cu toate acestea, pe măsură ce ciclul actual a progresat, a devenit rapid clar că nu acesta era cazul și că maximul solar va sosi mai devreme și va fi mult mai activ decât se prezisese inițial. Oamenii de știință de la SWPC și-au recunoscut ulterior greșeala, publicând prima lor prognoză actualizată, care a venit exact la timp pentru sosirea maximului solar.

De atunci, soarele a atins cel mai mare număr de pete solare din ultimii peste 20 de ani și a emis un număr record de erupții puternice de clasă X – cel mai puternic tip de explozie pe care soarele este capabil să o producă.

În timpul maximului actual, Pământul a fost, de asemenea, lovit de mai multe furtuni geomagnetice majore, sau perturbări ale câmpului magnetic al planetei. Cel mai remarcabil a fost un eveniment „extrem” din mai 2024, care a declanșat unele dintre cele mai vibrante aurore boreale din ultimele secole și a cauzat pagube de peste 500 de milioane de dolari.

Care sunt consecințele

Acum, noul studiu avertizează că ceea ce am văzut în ultimii ani va deveni probabil „status quo-ul” în următoarele decenii. Acest lucru ar putea fi deosebit de problematic, deoarece omenirea a devenit mult mai dependentă de tehnologiile predispuse la interferențe din partea vremii spațiale, cum ar fi rețelele electrice, utilajele controlate prin GPS și sateliții care orbitează Pământul, care pot fi doborâți de pe cer de furtunile solare.

În prezent, nu este clar de ce soarele a înregistrat o scădere bruscă a activității solare în ultimele decenii sau ce ar putea determina renașterea sa actuală: „Tendințele pe termen lung sunt mult mai puțin previzibile și sunt ceva ce nu înțelegem încă complet”, a spus Jasinski.

Un alt studiu de la începutul acestui an a propus că recenta creștere a activității ar putea face parte dintr-un ciclu solar de 100 de ani mai puțin cunoscut și insuficient studiat, cunoscut sub numele de Ciclul Centenar Gleissberg. Cu toate acestea, cel mai recent studiu nu menționează deloc acest lucru.

