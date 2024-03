Natalia Intotero, anunț despre continuarea Programului Naţional de Fertilizare in Vitro (FIV): Am solicitat în şedinţa de Guvern alocarea de fonduri și pentru anul 2024. Am făcut o solicitare pentru 20.000 de cupluri

, a anunțat că a solicitat, joi, în şedinţa de guvern, alocarea unor sume pentru continuarea şi în anul 2024, pentru un număr de 20.000 de cupluri, în cadrul analizei proiectului de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, informează .

Natalia Intotero, despre continuarea Programului Naţional de Fertilizare in Vitro

„Astăzi am avut în primă lectură un proiect de ordonanţă de urgenţă privind modificarea creditelor bugetare. De fapt, dăm posibilitatea Ministerului Finanţelor prin acest proiect care a fost în primă lectură ca acolo unde anumite ministere nu au reuşit să aibă cheltuieli pe bunuri şi servicii şi asistenţă socială, aceşti bani să alocaţi pentru ministerele care au nevoie. În speţă, la noi e vorba de Programul FIV, continuarea acestui program şi pentru anul 2024, având în vedere foarte multele solicitări pe care şi noi le-am primit şi faptul că acest program este o necesitate pentru România şi pentru familiile care nu pot să aibă copii. Vreau să mulţumesc anticipat şi sper ca ceea ce s-a dat publicităţii până acum să se şi concretizeze în cel mai scurt timp„, a precizat Intotero.

„Am făcut o solicitare pentru 20.000 de cupluri”

Ministrul a mai spus că numărul cererilor pentru finanţare prin Programul FIV, în acest an, este de 20.000.

„Noi am făcut o solicitare pentru 20.000 de cupluri. Deci, cumva, am dublat numărul cuplurilor care au beneficiat de finanţare anul trecut, având în vedere că anul trecut am avut 10.000 de solicitări şi am avut peste 24.000 de solicitări eligibile, dar 10.000 de solicitări au fost finanţate. Practic, dacă ne este respectată solicitarea pentru 20.000 de proceduri, s-ar dubla suma care a fost acordată pentru anul 2023. Fiecare cuplu care va fi declarat eligibil, practic va beneficia de aceeaşi sumă de finanţare ca şi până acum, respectiv 3.000 de euro”, a mai adăugat ministrul.

În şedinţa de joi a Executivului a fost analizat, în primă lectură, proiectul de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.