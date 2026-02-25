Nereguli cu iz penal la penitenciarul Jilava. Se fac plângeri la DNA și la ANAF. Ce arată raportul Corpului de Control (DOCUMENTE)

Numeroase nereguli și fapte cu iz penal au ieșit la suprafață în urma verificărilor făcute de Corpul de Control al Administrației Naționale a Penitenciarelor, la penitenciarul Jilava. Iar în capul listei s-ar afla directoarea adjunctă, Cristina Antoanela Teoroc.

Ce s-a descoperit la penitenciarul Jilava

La sfârșitul anului trecut, inspectorii din Corpul de Control al ANP au luat la puricat conducerea penitenciarului Jilava. Iar în raportul care numără nu mai puțin de 300 de pagini se detaliză, punct cu punct, cum acționa caracatița conducerii de la Jilava, acolo unde directoarea adjunctă, Cristina Antoanela Teoroc, conducea totul cu „mână de fier”, chiar dacă, în multe cazuri, se încălca legea.

Aceste lucruri se întâmplau în condițiile în care finul său, Silvian Claudiu Românu, conducea în această pușcărie.

„În perioada 15.10.2025-03.11.2025, conform Ordinului directorului general al ANP nr. 377/14.10.2025 și Deciziei directorului general al ANP nr. 492/2019 din 5 august 2019 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și executarea controalelor în Administrația Națională a Penitenciarelor și în unitățile subordonate a fost efectuată o misiune de control la Penitenciarul București Jilava.

Misiunea de control a fost amplă, cu obiective care au vizat domeniile extinse ale sistemului penitenciar, astfel: siguranța deținerii și regim penitenciar, economico–administrativ, reintegrare socială și managementul resurselor umane.

Prin materialul final de control au fost propuse măsuri care privesc toate sferele de răspundere, respectiv penală, disciplinară și administrativă, sens în care, în acest context sunt aplicabile prevederile privind liberul acces la informațiile de interes public, astfel: sunt exceptate de la liberul acces al cetățenilor informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare.”, se precizează în răspunsul ANP dat pentru .

Sesizări la DNA și ANAF

În urma verificărilor făcute la penitenciarul Jilava, Corpul de Control a depistat fapte care sunt de competența procurorilor anticorupție, dar și a inspectorilor de la Fisc. Așa că încep să curgă sesizările și plângerile penale.

Sesizarea Direcţiei Naționale Anticorupție de către directorul general al Administraţiei Naționale a Penitenciarelor împotriva chestorului de poliție penitenciară Cristina Antoanela Teoroc pentru fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni.

Sesizarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti de către directorul general al Administraţiei Naționale a Penitenciarelor împotriva agentului şef adjunct de poliție penitenciară Roxana Grejdan pentru fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni.

Sesizarea in-rem a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru aspecte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni.

Sesizarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

