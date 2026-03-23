Controalele recente ale Gărzii de Mediu au scos la iveală probleme serioase la mai multe depozite de carburanți din România. Verificările au avut loc într-un context tensionat, marcat de instabilitatea pieței energetice și de riscuri crescute pentru mediu.

Ce au vizat controalele desfășurate de Garda de Mediu

În perioada 9–13 martie 2026, inspectorii au verificat operatori economici implicați în depozitarea și manipularea benzinei și . Acțiunile s-au concentrat în județele Bacău, Alba și Prahova, vizând respectarea normelor privind protecția mediului.

Scopul principal a fost evaluarea modului în care sunt limitate emisiile de compuși organici volatili, substanțe cu impact direct asupra calității aerului. Controalele au urmărit atât infrastructura tehnică, cât și modul de raportare a datelor privind poluarea.

Ce nereguli au fost descoperite

Inspectorii au identificat instalații de recuperare a vaporilor nefuncționale, ceea ce poate duce la emisii necontrolate în timpul operațiunilor de încărcare sau descărcare. De asemenea, au fost constatate deficiențe în monitorizarea emisiilor și utilizarea unor echipamente de măsurare neconforme.

Au apărut suspiciuni legate de corectitudinea datelor raportate, în condițiile în care unele valori nu reflectau realitatea din teren. În plus, s-au constatat probleme privind etanșeitatea sistemelor și funcționarea necorespunzătoare a mecanismelor de control al emisiilor.

Aceste deficiențe indică o posibilă problemă sistemică la nivelul depozitelor de carburanți, unde măsurarea emisiilor nu respectă întotdeauna standardele legale. Lipsa unor verificări continue și riguroase poate amplifica riscurile pentru mediu și sănătatea populației.

Ce sancțiuni au fost aplicate operatorilor

În urma controalelor, autoritățile au aplicat contravenționale în valoare totală de 200.000 de lei. De asemenea, activitatea unei instalații a fost suspendată temporar până la remedierea deficiențelor constatate.

Măsurile au fost luate pentru a obliga operatorii să aducă instalațiile la standardele impuse de legislația în vigoare. Autoritățile subliniază că funcționarea corectă a echipamentelor este esențială pentru prevenirea poluării, relatează stiripesurse.ro.

a anunțat că va continua verificările în sectorul depozitării și manipulării produselor petroliere. Scopul este reducerea impactului asupra mediului și creșterea nivelului de siguranță în exploatarea acestor instalații.