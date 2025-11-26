B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?

Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?

Ana Beatrice
26 nov. 2025, 16:08
Newsweek: Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Care pensionari au încasat 125 de lei? Pe ce se pot cheltui banii?
Sursa Foto: Pixabay.com

Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Cine a încasat 125 de lei pe cardul de alimente? Guvernul sprijină și în acest an pensionarii și persoanele vulnerabile, oferind 250 de lei pentru achiziția de alimente și mese calde. Newsweek vă spune ce să faceți, dacă nu ați primit banii.

Pensionarii și persoanele vulnerabile primesc anul acest bani pe cardurile de alimente, în două tranșe a câte 125 de lei. Prima tranșă de bani a fost virată în luna octombrie, urmând ca a doua să fie încărcată în decembrie, conform informațiilor oficiale.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Eveniment
Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
Eveniment
Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
Eveniment
O călugăriță româncă a devenit un exemplu în Italia, după ce a dirijat o intersecție aglomerată din Roma. Gestul, lăudat de publicații internaționale
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”
Eveniment
O învățătoare din Cluj s-a ales cu umărul dislocat după ce a încercat să liniștează un elev. Directorul școlii: „O furie cum n-am mai văzut”
Traficant de droguri tâlhărit în timpul unei tranzacții. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă
Eveniment
Traficant de droguri tâlhărit în timpul unei tranzacții. Procurorii DIICOT au deschis o anchetă
Cum faci aluatul să crească mai repede? Iată care este trucul bunicilor
Eveniment
Cum faci aluatul să crească mai repede? Iată care este trucul bunicilor
Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
Eveniment
Marea Britanie introduce ETA: Românii nu vor mai putea călători fără această autorizație. Cât costă și cât timp este valabilă
Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
Eveniment
Dosar penal cu acuzații de pornografie infantilă. Procurorii DIICOT au reținut mai mulți suspecți
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
Eveniment
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Este gata în mai puțin de o oră și se prepară cu doar câteva ingrediente
Catalin Drula
Ultima oră
16:41 - Prețurile exagerate din Târgurile de Crăciun continuă să surprindă. La Cluj, un ceai ajunge chiar la 32 de lei
16:38 - Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
16:19 - De ce unii vor putea în continuare cumula pensia cu salariul la stat. Explicația lui Grindeanu (VIDEO)
15:59 - TikTok se reinventează: Intră pe segmentul de lux. Cu cât se vinde o geantă de firmă
15:57 - Scandal, după o operație efectuată în 20 de minute. Pacientul: „AI-ul spune că trebuia să dureze o oră!”. Iată ce s-a întâmplat
15:56 - Autoturism căutat în Germania, recuperat în Portul Constanța. Autoritățile au intervenit înainte să fie exportat în Georgia (VIDEO)
15:53 - Guvernul Bolojan, încă o moțiune de cenzură. Executivul ar putea să nu prindă sărbătorile
15:32 - Reguli după modelul australian. Parlamentul European cere o vârstă minimă pentru accesul la reţelele sociale
15:23 - Prima reacție a lui Nicușor Dan pe drona care a survolat România ore întregi. „Doar un accident” (VIDEO)
15:16 - Celia, mărturisiri dureroase: „Eu am pierdut două sarcini”/„ Am zis că nu are niciun rost să mai încerc sau să mai sper”. Ce s-a întâmplat când se aștepta cel mai puțin