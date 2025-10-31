B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Newsweek: Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani

Newsweek: Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani

Ana Beatrice
31 oct. 2025, 16:11
Newsweek: Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani
Sursa Foto: freepik.com

Marile companii ale statului au directori numiți politic și nu prin concurs. Acest lucru se întâmplă și în unele instituțiile de cultură. Newsweek vă arată cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee din București numiți fără concurs. Avem directori interimari și de 5 ani.

Directorii și membrii din Consiliile de Administrație sunt numiți, în mare parte, de către partidele politice. Uniunea Europeană ne-a atras atenția că, dacă nu vom organiza concursuri la aceste mari companii de stat, vom pierde fonduri europene.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

Tags:
Citește și...
România a strălucit la Campionatul Mondial Felin 2025. Pisicile noastre au dominat toate categoriile
Eveniment
România a strălucit la Campionatul Mondial Felin 2025. Pisicile noastre au dominat toate categoriile
Comisia Europeană extinde progamul DiscoverEU. 40.000 de tineri vor putea călători gratuit cu trenul în țările UE
Eveniment
Comisia Europeană extinde progamul DiscoverEU. 40.000 de tineri vor putea călători gratuit cu trenul în țările UE
Șef nou la Jandarmeria București. Colonelul Toma Marius Cezar a fost detașat de la Inspectoratul județean Argeș
Eveniment
Șef nou la Jandarmeria București. Colonelul Toma Marius Cezar a fost detașat de la Inspectoratul județean Argeș
Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)
Eveniment
Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)
Bucureștiul cu facturi mari și fără căldură. Care este soluția?
Eveniment
Bucureștiul cu facturi mari și fără căldură. Care este soluția?
Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă
Eveniment
Gutuiată de casă. Cum să prepari băutura tradițională de toamnă
Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine
Eveniment
Somn de calitate. Cum te ajută materialul pijamalelor să dormi mai bine
În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!
Eveniment
În ce măsură ne influențează materialul pijamalelor calitatea somnului? Iată ce spun studiile!
Șeful Jandarmeriei prezintă scuze publice după amendarea organizatorului marșului Colectiv (VIDEO)
Eveniment
Șeful Jandarmeriei prezintă scuze publice după amendarea organizatorului marșului Colectiv (VIDEO)
Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
Eveniment
Caz incredibil!O femeie urmează să fie exhumată, deși se credea că a murit din cauze naturale. Suspiciunea anchetatorilor
Ultima oră
17:18 - România a strălucit la Campionatul Mondial Felin 2025. Pisicile noastre au dominat toate categoriile
17:09 - Comisia Europeană extinde progamul DiscoverEU. 40.000 de tineri vor putea călători gratuit cu trenul în țările UE
17:02 - Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
16:51 - De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)
16:36 - Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”. Starul francez le-a mulțumit colegilor: „Datorită lor sunt la apogeul meu”
16:36 - Fiica Alinei Pușcaș a ajuns pe masa de operații: „M-am săturat de spitale”. Ce a pățit Melissa
16:25 - Șef nou la Jandarmeria București. Colonelul Toma Marius Cezar a fost detașat de la Inspectoratul județean Argeș
16:00 - AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
15:59 - Câți bani ne va costa organizarea alegerilor locale parțiale din decembrie 2025. Guvernul a aprobat fondurile
15:40 - Despăgubiri pentru efectele adverse date de vaccinul anti-COVID. Ce spune Monica Pop despre decizie (VIDEO)