Newsweek: Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani

Marile companii ale statului au directori numiți politic și nu prin concurs. Acest lucru se întâmplă și în unele instituțiile de cultură. Newsweek vă arată cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee din București numiți fără concurs. Avem directori interimari și de 5 ani.

Directorii și membrii din Consiliile de Administrație sunt numiți, în mare parte, de către partidele politice. Uniunea Europeană ne-a atras atenția că, dacă nu vom organiza concursuri la aceste mari companii de stat, vom pierde fonduri europene.

Mai multe detalii pe .