Newsweek: La care bănci și în ce orașe s-au virat banii pentru alocații și indemnizații? Când se încarcă?

Au început să se facă plățile pentru alocații, indemnizații și ajutoare sociale. Care sunt românii care trebuie să verifice conturile astăzi? Instituțiile au anunțat că au depus documentele cu plățile la bănci.

Elevii și beneficiarii de ajutoare sociale trebuie să știe că încă de dimineață s-au făcut viramentele cu sumele pentru luna august. Plățile se vor face pe parcursul întregii zile, conform anunțului făcut de către instituțiile care gestionează dosarele beneficiarilor.

Românii trebuie să știe că din această lună vor primi mai puțini bani la indemnizații, odată cu introducerea CASS ca o măsură fiscală.

