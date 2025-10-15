Newsweek: Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia

Un pensionar a rămas fără 500 lei la pensie după ce i s-a aplicat Mica Recalculare. Specialiștii în pensii trag un semnal de alarmă pensionarilor care vor să valorifice veniturile nepermanente. Nu mereu aduc bani în plus la pensie.

Marea recalculare a pensiilor a avut loc la 1 septembrie 2025. Aproape 4.000.000 de pensii au crescut în medie cu 26%. Casa de Pensii a organizat și o Mică recalculare. Astfel, sute de mii de pensionari din România au depus documente după 1 septembrie 2024 și până la 1 martie 2025.

