Newsweek: Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia

Alina Bădic
15 oct. 2025, 15:52
Un pensionar a rămas fără 500 lei la pensie după ce i s-a aplicat Mica Recalculare. Specialiștii în pensii trag un semnal de alarmă pensionarilor care vor să valorifice veniturile nepermanente. Nu mereu aduc bani în plus la pensie.

Marea recalculare a pensiilor a avut loc la 1 septembrie 2025. Aproape 4.000.000 de pensii au crescut în medie cu 26%.

Casa de Pensii a organizat și o Mică recalculare.

Astfel, sute de mii de pensionari din România au depus documente după 1 septembrie 2024 și până la 1 martie 2025.

Mai multe detalii pe newsweek.ro.

