Newsweek: Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte

Newsweek a descoperit că un ministru din guvern a recunoscut nedreptatea făcută la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. „Le-au tăiat punctele”, a declarat ministrului Economiei, Radu Miruță. Un proiect de lege care ar rezolva nedreptățile este blocat în Parlament.

