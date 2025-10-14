B1 Inregistrari!
Newsweek: Ministrul economiei recunoaște nedreptatea făcută la pensie celor cu grupe de muncă. Au tăiat puncte

Ana Beatrice
14 oct. 2025, 11:42
Sursa foto: Radu Miruţă / Facebook

Newsweek a descoperit că un ministru din guvern a recunoscut nedreptatea făcută la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. „Le-au tăiat punctele”, a declarat ministrului Economiei, Radu Miruță. Un proiect de lege care ar rezolva nedreptățile este blocat în Parlament.

Actualul ministru al Economiei, Radu Miriuță, spune că pensionarii care au muncit în condiții grele și în grupe de muncă sunt nedreptățiți. El spune că pensionarii cu grupe de muncă pierd bani la pensie.

