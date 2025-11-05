Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a reacționat ferm după recentele incidente violente asupra muncitorilor străini din România. El a declarat că aceste fapte sunt extrem de grave și trebuie tratate ca infracțiuni penale cu circumstanțe agravante. În plus, a subliniat că astfel de comportamente afectează profund imaginea României și încalcă principiile fundamentale ale demnității umane.

Cum comentează Nicu Ștefănuță atacurile asupra muncitorilor străini din România

Într-o postare pe , eurodeputatul Nicu Ștefănuță a comparat agresiunile împotriva muncitorilor străini cu experiențele românilor din străinătate.

„Oare cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români? Ca unul ca a bătut străinătatea decenii, m-aș simți umilit, fragil, atacat în demnitatea mea de om”, se arată în mesajul acestuia.

Ce spune despre protejarea muncitorilor străini din România

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță a cerut autorităților să trateze atacurile asupra muncitorilor străini ca infracțiuni penale cu circumstanțe agravante. El a spus că agresiunile împotriva cetățenilor din Sri Lanka, Nepal și alte țări sunt fapte grave, nu simple incidente izolate.

Ștefănuță a subliniat că acești oameni vin să muncească cinstit și contribuie la economia românească, nu să creeze probleme. Politicianul a declarat că îi respectă pe acești lucrători harnici și dorește ca ei să fie protejați și primiți cu demnitate în România. „Vreau să se simtă bine primiți și siguri la noi în țară”, a mai precizat acesta.

Unde au avut loc cele mai recente atacuri asupra muncitorilor străini

În ultima perioadă, tot mai mulți muncitori străini au devenit victime ale unor atacuri violente, stârnind reacții puternice de indignare publică. Un incident grav a avut loc recent în Popești-Leordeni, unde pe stradă de un cuplu. Tânărul a fost scuipat și lovit cu un cablu de încărcător, în timp ce își desfășura activitatea.

La începutul lunii octombrie, un alt livrator, originar din Bangladesh, a fost atacat în București în timpul serviciului său. Autoritățile au fost sesizate în ambele situații, iar poliția a deschis dosare penale.