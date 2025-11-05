B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”

Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”

Ana Beatrice
05 nov. 2025, 11:57
Nicu Ștefănuță, reacție dură după atacurile asupra muncitorilor străini: „Cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români?”
Sursa Foto: Facebook - Nicu Ștefănuță
Cuprins
  1. Cum comentează Nicu Ștefănuță atacurile asupra muncitorilor străini din România
  2. Ce spune despre protejarea muncitorilor străini din România
  3. Unde au avut loc cele mai recente atacuri asupra muncitorilor străini

Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European, a reacționat ferm după recentele incidente violente asupra muncitorilor străini din România. El a declarat că aceste fapte sunt extrem de grave și trebuie tratate ca infracțiuni penale cu circumstanțe agravante. În plus, a subliniat că astfel de comportamente afectează profund imaginea României și încalcă principiile fundamentale ale demnității umane.

Cum comentează Nicu Ștefănuță atacurile asupra muncitorilor străini din România

Într-o postare pe pagina sa Facebook, eurodeputatul Nicu Ștefănuță a comparat agresiunile împotriva muncitorilor străini cu experiențele românilor din străinătate.

„Oare cum v-ați simți dacă români de-ai noștri ar fi bătuți în străinătate doar pentru că sunt români? Ca unul ca a bătut străinătatea decenii, m-aș simți umilit, fragil, atacat în demnitatea mea de om”, se arată în mesajul acestuia.

Ce spune despre protejarea muncitorilor străini din România

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță a cerut autorităților să trateze atacurile asupra muncitorilor străini ca infracțiuni penale cu circumstanțe agravante. El a spus că agresiunile împotriva cetățenilor din Sri Lanka, Nepal și alte țări sunt fapte grave, nu simple incidente izolate.

Ștefănuță a subliniat că acești oameni vin să muncească cinstit și contribuie la economia românească, nu să creeze probleme. Politicianul a declarat că îi respectă pe acești lucrători harnici și dorește ca ei să fie protejați și primiți cu demnitate în România. „Vreau să se simtă bine primiți și siguri la noi în țară”, a mai precizat acesta.

Unde au avut loc cele mai recente atacuri asupra muncitorilor străini

În ultima perioadă, tot mai mulți muncitori străini au devenit victime ale unor atacuri violente, stârnind reacții puternice de indignare publică. Un incident grav a avut loc recent în Popești-Leordeni, unde un livrator asiatic a fost agresat pe stradă de un cuplu. Tânărul a fost scuipat și lovit cu un cablu de încărcător, în timp ce își desfășura activitatea.

La începutul lunii octombrie, un alt livrator, originar din Bangladesh, a fost atacat în București în timpul serviciului său. Autoritățile au fost sesizate în ambele situații, iar poliția a deschis dosare penale.

Tags:
Citește și...
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
Eveniment
CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Eveniment
A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
Eveniment
Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații
Eveniment
Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații
Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
Eveniment
Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)
Eveniment
Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Eveniment
PNRR: Fonduri pentru România modernă şi reformată!
Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie
Eveniment
Ce pot face părinții acasă pentru progresul copilului în logopedie
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Eveniment
Cluj-Napoca, primul oraș din România care are un zid capabil să reducă poluarea. Cum se explică fenomenul
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Politică
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Ultima oră
12:00 - Calendarul creștin ortodox: pe 5 noiembrie sunt pomeniți Sfinții Galaction și Epistimia. Viețile celor doi sunt exemple de credință
11:51 - CCIR a facilitat întrevederea companiilor românești cu vicepreședintele Parlamentului European, dl Victor Negrescu
11:45 - Cristian Boureanu a scăpat de inhibiții. Fostul deputat s-a dezbrăcat la bustul gol și a stat întins pe iarbă, în Herăstrău
11:37 - A murit Emerich Ienei. Legendarul antrenor s-a stins la vârsta de 88 de ani
11:33 - Sorin Bontea a dat „din casă”! Cum au reușit el și soția sa să aibă o căsnicie fericită și de durată
11:31 - Lider PNL, în vizorul DNA. Trafic de influență și șantaj cu ajutorul unor foști ofițeri din serviciile secrete
11:07 - Turismul românesc a scăzut în 2025. Constanța, București și Brașov rămân cele mai vizitate destinații
11:06 - Rețea de medici falși în România. Percheziții la Ministerul Sănătății
11:05 - O pisică a devenit atracție turistică, în Polonia. Oamenii călătoresc ore întregi pentru a-l vedea pe Gacek: „A meritat să vin ca să mă simt ignorat. Recomand”
10:54 - Afaceristul și medicul veterinar Fănel Bogos, vizat într-un nou dosar penal. Acesta a mai fost reținut în octombrie pentru uciderea unui animal (surse)