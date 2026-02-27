B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder

27 feb. 2026, 18:59

27 feb. 2026, 18:59
Nicușor Dan a semnat decretul. Unde a fost mutat Laurențiu Beșu, controversatul judecător din documentarul Recorder
Sursa foto: Captura video Youtube / @Recorder
Cuprins
  1. Nicușor Dan a semnat decretul: Cum a fost aprobată trecerea lui Beșu de la judecător la procuror
  2. De ce a atras atenția publicului Ionel Laurențiu Beșu
  3. Ce importanță are această numire pentru sistemul judiciar

Vineri, 27 februarie 2026, președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Ionel Laurențiu Beșu a fost eliberat din funcția de judecător la Tribunalul București și numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. Actul a fost deja publicat în Monitorul Oficial.

Acest decret face parte dintr-un pachet care include alte șapte decrete prin care foști judecători au trecut în profesia de procuror, dar și acte ce privesc pensionarea unor magistrați. Numirea are efect imediat, de la data publicării în Monitorul Oficial.

Nicușor Dan a semnat decretul: Cum a fost aprobată trecerea lui Beșu de la judecător la procuror

Transferul lui Beșu a fost validat anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), după ce a trecut prin procedura oficială și a susținut interviul în fața Secției pentru procurori.

În luna decembrie a anului trecut, CSM a validat demersul lui Beșu, iar propunerea a fost transmisă spre numire Președintelui României. Astfel, decretul prezidențial marchează ultima etapă a procedurii, după aprobarea Secției corespunzătoare a CSM.

De ce a atras atenția publicului Ionel Laurențiu Beșu

Beșu a devenit cunoscut după apariția sa în documentarul Recorder „Justiție capturată” anul trecut. În material, magistratul a criticat anumite practici din sistemul judiciar, generând multe reacții și discuții publice, inclusiv cu conducerea Curții de Apel București.

De asemenea, Beșu a declarat că, înainte de a fi magistrat, a lucrat în structuri informative ale Ministerului Afacerilor Interne, menționând că a completat anual această informație în documentele cerute de lege pentru magistrați, potrivit Știripesurse.

Ce importanță are această numire pentru sistemul judiciar

Numirea lui Beșu la Parchetul Judecătoriei Giurgiu reprezintă procedura standard pentru trecerea judecătorilor în funcția de procuror, după avizul CSM și decretul prezidențial. Această etapă finală conferă oficialitate și efect legal schimbării în cariera magistratului.

Numirea lui Beșu survine într-o perioadă în care sistemul judiciar este sub monitorizare publică intensă, iar transparența și integritatea magistraților sunt teme de dezbatere constantă.

