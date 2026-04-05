Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei NATO în România, subliniind importanța apartenenței țării noastre la Alianța Nord-Atlantică, într-un context internațional tensionat. Șeful statului a evidențiat rolul valorilor democratice și al securității colective în parcursul României.

„Pacea este prețioasă și fragilă”

În mesajul publicat duminică, președintele a atras atenția asupra contextului geopolitic actual și asupra rolului esențial al NATO în menținerea securității, conform Agerpres.

„Sărbătorim astăzi Ziua NATO în România și marcăm totodată și aniversarea a 77 de ani de la înființarea Alianței Nord-Atlantice, la 4 aprilie 1949. Actualul context internațional ne reamintește, poate mai clar ca oricând, cât de prețioasă și fragilă este pacea și cât de importantă rămâne apartenența la NATO”, a transmis președintele.

Acesta a subliniat că pentru România, această zi reprezintă mai mult decât o simplă aniversare, fiind o reafirmare a angajamentului față de securitatea euro-atlantică.

„Un destin asumat” pentru România

Nicușor Dan a evidențiat parcursul țării noastre către NATO și valorile care au stat la baza acestuia.

„Pentru România, această zi nu reprezintă doar o aniversare formală, ci reafirmarea unui destin asumat: acela de stat membru dedicat, care contribuie activ la securitatea euro-atlantică. Drumul României către NATO a fost clădit pe dorința profundă de a face parte dintr-un spațiu al democrației, al libertății și statului de drept”, a adăugat.

Președintele a subliniat și importanța Articolului 5 din Tratatul de la Washington: „În centrul acestei arhitecturi se află Articolul 5 al Tratatului de la Washington – certitudinea că siguranța României este garantată de întreaga forță a Alianței.”

Omagiu militarilor români

Șeful statului a transmis un mesaj de recunoștință pentru militarii români care au participat la misiuni NATO de-a lungul anilor: „Gândurile mele se îndreaptă astăzi și către militarii noștri căzuți la datorie. Le datorăm un profund respect soldaților români care au servit sau servesc sub drapelul Alianței în teatrele de operații din Balcani, Afganistan, Irak sau în alte misiuni ale NATO.”

El a evidențiat profesionalismul și sacrificiul acestora: „Profesionalismul, curajul și spiritul lor de sacrificiu au fost, timp de peste două decenii, cea mai bună carte de vizită a țării noastre.”

Ziua NATO în România

Ziua NATO este sărbătorită în România în prima duminică a lunii aprilie, conform Legii nr. 390/2004.

România a devenit oficial membru al Alianței în 2004, după depunerea instrumentului de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, urmată de arborarea drapelului românesc la sediul NATO.