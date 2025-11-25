B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”

Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”

Selen Osmanoglu
25 nov. 2025, 12:15
Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
Președintele Nicușor Dan Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Ce a transmis președintele
  2. Cele mai importante servicii
  3. Summitul pentru Guvernanță Digitală

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că statul român ar trebui să realizeze în mod regulat studii sociologice complexe privind românii din diaspora.

Ce a transmis președintele

„E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora, tocmai pentru a înțelege mai bine care sunt nevoile concrete ale acestei comunități și, așa cum am scris în strategie, românii din diaspora reprezintă o uriașă oportunitate pentru noi, pentru că sunt oameni care au performat într-un mediu mult mai competitiv decât cel din România”, a transmis președintele, la Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025, conform Agerpres.

„Și a avea un un dialog permanent cu ei, a le oferi posibilitatea să vină să investească în România sau să aibă legături economice este o mare oportunitate pentru noi”, a mai spus acesta.

Cele mai importante servicii

Nicușor Dan a mai spus că cele mai importante servicii care pot fi oferite românilor din diaspora sunt cele consulare. El a mai menționat că oricât de multe puncte consulare s-ar deschide, ele tot vor fi departe de mulți dintre cei în diaspora.

„Și atunci, cu cât reușești să digitalizezi mai mult, cu atât le scurtezi timpul și le câștigi încrederea în statul ăsta. Foarte important”, a adăugat președintele.

De asemenea, potrivit șefului statului, românii din diaspora i-au văzut, până în acest moment, pe politicieni în campanii electorale și ar trebui să-i vadă pe oamenii din administrație că se preocupă de problemele lor „în timp complet”.

„Ar trebui să avem o structură adaptată pe necesitatea lor de a avea cursuri de limbă și cultură română pentru copii lor. (…) Nu am văzut să existe o suprapunere între densitate de populație și servicii de limbă, cultură pe care noi le oferim”, a declarat Nicușor Dan.

Summitul pentru Guvernanță Digitală

Declarațiile președintelui au fost făcute în cadrul Summitul pentru Guvernanță Digitală 2025.

Acesta este un eveniment dedicat transformării digitale în sectorul public, în care lideri politici, experți în tehnologie și reprezentanți ai instituțiilor internaționale discută despre soluții moderne pentru administrație, securitate cibernetică, inteligență artificială și servicii publice digitale.

