Nicușor Dan, despre rețeaua de termoficare: În 2023 sper să ajungem la 50 de kilometri. În momentul de față avem vreo 10 șantiere mari deschise și pe fiecare se lucrează (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre lucrările la rețeaua de termoficare, joi, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu, și a precizat că „în momentul de față avem vreo 10 șantiere mari care sunt deschise și pe care fiecare dintre ele se lucrează”.

Nicușor Dan, pe B1 TV, despre rețeaua de termoficare

Problema o avem pe rețeaua principală că acolo sunt pierderile cele mai mari, pe secundară pierderile sunt relativ mici. Pe rețeaua principală, 2017-2018, s-au făcut sub 10 kilometri pe an, în 2019 și 2020 s-au făcut cam 20-25 de kilometri pe an. Noi în 2021 am făcut 28, în 2022 am făcut 32, în 2023 sper să facem 50, adică în momentul de față avem vreo 10 șantiere mari care sunt deschise și pe care fiecare dintre ele se lucrează”, a spus edilul.

„Pe termoficare, într-adevăr, am fost optimist, am spus 100 (pe an, n.r.), după care am spus 50 – și în sfârșit anul acesta eu sper să ajungem la 50 de kilometri. Ce e important este că calitatea serviciului crește. După ani de zile în care a scăzut, calitatea serviciului crește. Cel mai simplu indicator, câtă apă pierzi, pentru că, cu cât pierzi mai multă apă, cu atât presiunea și căldura care ajunge e mai mică. Dacă pierzi mai puțină, ajunge mai mult”, a continuat Nicușor Dan.

„După 10 ani în care s-a pierdut tot mai mult, în acest mandat a început să se piardă mai puțin (…). Față de cel mai rău an, care a fost 2020, undeva la 20% mai puțin pierdem acum – în 2022, unde avem date certe. În 2023 va fi mult mai bine”, a mai declarat el.