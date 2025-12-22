B1 Inregistrari!
Nicuşor Dan discută cu magistraţii despre situaţia din Justiţie

Selen Osmanoglu
22 dec. 2025, 08:02
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Invitaţia şefului statului
  2. Discuţii publice și confidenţiale
  3. Susţinere pentru cei care semnalează probleme
  4. Sinteza observaţiilor magistraţilor

Preşedintele Nicuşor Dan va avea luni, 22 decembrie, la Cotroceni, discuţii cu magistraţii care doresc să vorbească deschis despre problemele din sistemul judiciar. Consultările vor include întâlniri individuale și în grup, după cum a precizat Administraţia Prezidenţială.

Invitaţia şefului statului

Săptămâna trecută, Nicuşor Dan a adresat tuturor magistraţilor invitaţia de a participa la o discuţie „fără limită de timp”, începând cu ora 10:00. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările de luni vor avea loc atât cu grupuri de magistraţi, cât şi individual, cu cei care au solicitat explicit acest lucru prin e-mail, scrie Adevărul.

Duminică, într-o conferinţă de presă, şeful statului a menţionat că au fost foarte puţini magistraţi care şi-au exprimat intenţia de a participa și că există o teamă privind eventualele repercusiuni.

Discuţii publice și confidenţiale

Nicuşor Dan a anunţat că, luni, la ora 10:00, va organiza o întâlnire publică pentru cei care doresc să îşi asume un mesaj. Toate întâlnirile private vor fi reprogramate.

„Toţi cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine (n.r. – luni). Şi dacă mâine se vor face acuze, orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să existe o altă întâlnire, de asemenea publică, în care persoanele vizate să poată să-şi exprime opinia, apărarea faţă de acuzele care sunt aduse. Şi, de asemenea, pentru că am văzut chestiunea asta menţionată în spaţiul public, există opinia că actuala situaţie din sistemul de justiţie este un răspuns la abuzuri care s-au petrecut în urmă cu 10-15 ani. De asemenea, oricine vrea în mod public aici să spună lucruri despre respectivele abuzuri este binevenit să facă în mod public”, a transmis preşedintele Nicușor Dan.

Susţinere pentru cei care semnalează probleme

Iniţiativa a venit după ce câteva sute de procurori şi judecători au semnat un mesaj de susţinere pentru cei care au semnalat probleme în sistemul judiciar.

„Invitaţia pentru luni dimineaţă a fost pentru oameni care vor să semnaleze probleme de integritate în Justiţie.”, a explicat Nicuşor Dan pe 11 decembrie. Președintele a adăugat: „Vreau să fie o dezbatere în societate pe situaţia Justiţiei”.

Sinteza observaţiilor magistraţilor

Administraţia Prezidenţială a publicat duminică, 21 decembrie, sinteza observaţiilor transmise de magistraţi și alți actori din sistemul judiciar. Documentul arată că președintele a primit 320 de emailuri, peste 135 provenind de la mai mult de 250 de magistraţi.

Raportul prezintă observațiile scrise transmise direct între 11 și 19 decembrie, precum și distribuția pe instanţe și parchete: „În total, magistrații care au trimis emailuri provin de la 27 de instanțe și 14 parchete. Este posibil ca magistrații care au transmis observațiile în format anonim să facă parte și din alte instanțe sau parchete decât cele anterior enumerate”.

Mai mult, Administraţia Prezidenţială a primit peste 180 de mesaje de la cetăţeni, avocaţi, poliţişti, avertizori, grefieri şi alte persoane, semnalând observații și reclamații privind sistemul de justiție, recomandând o analiză aprofundată și dialog cu autoritățile competente.

