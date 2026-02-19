Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj comunității musulmane din România cu prilejul începerii lunii postului , subliniind importanța reflecției spirituale, a compasiunii și a solidarității.

Recunoștință pentru comunitate

Șeful statului a adresat un mesaj conducerii Cultului musulman și credincioșilor etnici turci și tătari: „La începutul lunii postului Ramadan, transmit salutul meu călduros conducerii Cultului musulman și întregii comunități musulmane din România. Această perioadă sacră pentru credincioșii musulmani ne îndeamnă să privim cu respect la moștenirea spirituală, culturală și istorică pe care comunitatea musulmană din România a dăruit-o țării noastre, contribuind la dialogul interetnic și la buna întâlnire dintre religii și culturi, în spiritul păcii, al ospitalității și al respectului pentru diversitate”, scrie Agerpres.

El a evidențiat valoarea acestei perioade: „Luna dedicată cinstirii Ramadanului este un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței, de a ne apleca cu compasiune asupra semenilor și de a oferi, cu generozitate și deschidere autentică spre dialog, mângâiere și ajutor concret celor care au nevoie de noi, celor marginalizați și vulnerabili.”

Importanța conviețuirii

Nicușor Dan a atras atenția asupra nevoii de armonie între marile tradiții religioase: „Într-o lume amenințată de disoluția reperelor spirituale și morale, dar și de ascensiunea mișcărilor extremiste, multe dintre acestea hrănite de instrumentalizarea și radicalizarea religiei în societățile contemporane, înțelegem cât este de important să cultivăm un spațiu al întâlnirii între marile tradiții religioase.”

El a subliniat că respectul reciproc și cunoașterea tradițiilor contribuie la solidaritate și binele comun: „Acestea ne îndeamnă să ne respectăm reciproc, să ne apropiem unii de ceilalți printr-o mai bună cunoaștere a rădăcinilor spirituale și a tradițiilor specifice, să ne solidarizăm în împlinirea binelui comun. De reușita eforturilor noastre de-a conviețui în armonie și adevăr depinde viitorul umanității și al lumii. Generațiile tinere așteaptă de la noi un model demn de urmat pe calea reconcilierii, a toleranței, a asumării diversității ca vector de dezvoltare și progres, a conviețuirii într-o lume pașnică și dreaptă.”

Unitate și speranță

Președintele și-a exprimat recunoștința pentru contribuția comunității musulmane la parcursul democratic și european al României: „Am deplina încredere că vom continua să susținem, în numele valorilor pe care le împărtășim, buna conviețuire și prosperitatea României.”

Și-a încheiat mesajul cu un apel la comuniune și reflecție spirituală: „Mesajul unei religii dăinuie atunci când este întemeiat pe demnitate, tradiție, memorie, responsabilitate și iubirea aproapelui. Ramadanul, ca timp sacru al revelației Coranului, ne amintește că, dincolo de diferențele religioase, ne apropie, ca cetățeni ai acestei țări, aceeași nevoie de sens, de speranță, de reînnoire spirituală și de comuniune. Fie ca această perioadă de post, de rugăciune și caritate să aducă musulmanilor din România bucuria unui nou început, în familii și în comunitate. Ramadan Karim!”.