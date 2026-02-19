B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan, mesaj către musulmanii din România la începutul Ramadanului: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”

Nicușor Dan, mesaj către musulmanii din România la începutul Ramadanului: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”

Selen Osmanoglu
19 feb. 2026, 13:07
Nicușor Dan, mesaj către musulmanii din România la începutul Ramadanului: „Un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței”
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Recunoștință pentru comunitate
  2. Importanța conviețuirii
  3. Unitate și speranță

Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj comunității musulmane din România cu prilejul începerii lunii postului Ramadan, subliniind importanța reflecției spirituale, a compasiunii și a solidarității.

Recunoștință pentru comunitate

Șeful statului a adresat un mesaj conducerii Cultului musulman și credincioșilor etnici turci și tătari: „La începutul lunii postului Ramadan, transmit salutul meu călduros conducerii Cultului musulman și întregii comunități musulmane din România. Această perioadă sacră pentru credincioșii musulmani ne îndeamnă să privim cu respect la moștenirea spirituală, culturală și istorică pe care comunitatea musulmană din România a dăruit-o țării noastre, contribuind la dialogul interetnic și la buna întâlnire dintre religii și culturi, în spiritul păcii, al ospitalității și al respectului pentru diversitate”, scrie Agerpres.

El a evidențiat valoarea acestei perioade: „Luna dedicată cinstirii Ramadanului este un prilej de a reflecta la dimensiunea spirituală a existenței, de a ne apleca cu compasiune asupra semenilor și de a oferi, cu generozitate și deschidere autentică spre dialog, mângâiere și ajutor concret celor care au nevoie de noi, celor marginalizați și vulnerabili.”

Importanța conviețuirii

Nicușor Dan a atras atenția asupra nevoii de armonie între marile tradiții religioase: „Într-o lume amenințată de disoluția reperelor spirituale și morale, dar și de ascensiunea mișcărilor extremiste, multe dintre acestea hrănite de instrumentalizarea și radicalizarea religiei în societățile contemporane, înțelegem cât este de important să cultivăm un spațiu al întâlnirii între marile tradiții religioase.”

El a subliniat că respectul reciproc și cunoașterea tradițiilor contribuie la solidaritate și binele comun: „Acestea ne îndeamnă să ne respectăm reciproc, să ne apropiem unii de ceilalți printr-o mai bună cunoaștere a rădăcinilor spirituale și a tradițiilor specifice, să ne solidarizăm în împlinirea binelui comun. De reușita eforturilor noastre de-a conviețui în armonie și adevăr depinde viitorul umanității și al lumii. Generațiile tinere așteaptă de la noi un model demn de urmat pe calea reconcilierii, a toleranței, a asumării diversității ca vector de dezvoltare și progres, a conviețuirii într-o lume pașnică și dreaptă.”

Unitate și speranță

Președintele și-a exprimat recunoștința pentru contribuția comunității musulmane la parcursul democratic și european al României: „Am deplina încredere că vom continua să susținem, în numele valorilor pe care le împărtășim, buna conviețuire și prosperitatea României.”

Și-a încheiat mesajul cu un apel la comuniune și reflecție spirituală: „Mesajul unei religii dăinuie atunci când este întemeiat pe demnitate, tradiție, memorie, responsabilitate și iubirea aproapelui. Ramadanul, ca timp sacru al revelației Coranului, ne amintește că, dincolo de diferențele religioase, ne apropie, ca cetățeni ai acestei țări, aceeași nevoie de sens, de speranță, de reînnoire spirituală și de comuniune. Fie ca această perioadă de post, de rugăciune și caritate să aducă musulmanilor din România bucuria unui nou început, în familii și în comunitate. Ramadan Karim!”.

Tags:
Citește și...
Șeful DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție. Ce nemulțumiri mai are Marius Voineag
Eveniment
Șeful DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție. Ce nemulțumiri mai are Marius Voineag
Tot mai puțini români se vaccinează, iar bolile revin în forță. Medicii avertizează: „Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem”
Eveniment
Tot mai puțini români se vaccinează, iar bolile revin în forță. Medicii avertizează: „Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem”
Newsweek: Legea pensiilor, schimbată în Parlament. Pensionarii care au cerut recalcularea vor primi banii mai repede
Eveniment
Newsweek: Legea pensiilor, schimbată în Parlament. Pensionarii care au cerut recalcularea vor primi banii mai repede
Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”
Eveniment
Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”
Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie
Eveniment
Valiza secretă a Reginei Elisabeta a II-a scoate la licitație scrisori și fotografii rare din copilărie
Argeș: Zeci de elevi au fost amendați de Poliție cu peste 20.000 de lei. Motivul
Eveniment
Argeș: Zeci de elevi au fost amendați de Poliție cu peste 20.000 de lei. Motivul
Descoperire istorică la Iași. Un document de 144 de ani, găsit în statuia lui Ștefan cel Mare
Eveniment
Descoperire istorică la Iași. Un document de 144 de ani, găsit în statuia lui Ștefan cel Mare
Replica lui Raed Arafat după ce ne-a trezit cu RO-Alert-ul. Cine e vinovat că au sărit bucureștenii din paturi
Eveniment
Replica lui Raed Arafat după ce ne-a trezit cu RO-Alert-ul. Cine e vinovat că au sărit bucureștenii din paturi
Milionar de 102 ani, răpit de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa
Eveniment
Milionar de 102 ani, răpit de familie după ce s-a căsătorit în secret cu îngrijitoarea sa
Percheziții în Capitală: Părinți acuzați că-și obligau copiii să cerșească (VIDEO)
Eveniment
Percheziții în Capitală: Părinți acuzați că-și obligau copiii să cerșească (VIDEO)
Ultima oră
13:39 - Șeful DNA dă vina pe Parlament pentru prescrierea a sute de dosare de corupție. Ce nemulțumiri mai are Marius Voineag
13:35 - Tot mai puțini români se vaccinează, iar bolile revin în forță. Medicii avertizează: „Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem”
13:20 - Cine și de ce participă la Consiliul Păcii al lui Trump. Motivele pentru care statele au aderat la ideea liderului de la Casa Albă
13:11 - Surse: Nicușor Dan, singurul lider din UE care va ține un discurs la Consiliul pentru Pace condus de Trump (VIDEO)
12:45 - Newsweek: Legea pensiilor, schimbată în Parlament. Pensionarii care au cerut recalcularea vor primi banii mai repede
12:38 - Misterul vârstei lui Meghan Markle. De ce cred unii că Ducesa de Sussex este mai în vârstă
12:25 - Andrew, fratele regelui Charles, a fost arestat chiar de ziua sa (VIDEO)
12:23 - Alimentul lăudat de Robert F. Kennedy Jr: „Unul dintre cele mai bune pe care le poți mânca”
12:18 - Cu Georgescu judecat în două dosare penale, suveraniștii fac ce știu mai bine: turul 2 înapoi. În frunte cu George Simion au mers să depună plângeri penale (VIDEO)
12:10 - Bolojan, discuție cu reprezentanții agenției de rating Moody’s. Ce le-a spus despre deficit și perspectivele de creștere economică (VIDEO)