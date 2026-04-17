Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 07:27
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Reuniunea are loc vineri, de la ora 15:00
  2. Macron și Starmer coordonează discuțiile
  3. Un plan multinațional pentru protejarea transportului maritim

Președintele Nicușor Dan va participa vineri, în format de videoconferință, la o reuniune internațională dedicată libertății de navigație în Strâmtoarea Ormuz. Evenimentul este organizat la inițiativa liderilor din Franța și Regatul Unit și reunește state interesate de securitatea transportului maritim global.

Reuniunea are loc vineri, de la ora 15:00

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea este programată să înceapă la ora 15:00 și se desfășoară în cadrul Inițiativei Internaționale pentru Libertatea de Navigație în Strâmtoarea Ormuz, conform Agerpres.

Participarea președintelui României vine în contextul preocupărilor tot mai mari legate de securitatea rutelor maritime, mai ales într-o zonă considerată strategică pentru comerțul global cu petrol și gaze. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute de tranzit din lume, iar orice tensiune în regiune poate avea impact economic la nivel internațional.

Macron și Starmer coordonează discuțiile

Reuniunea este coprezidată de președintele francez, Emmanuel Macron, și de premierul britanic, Keir Starmer. Cei doi lideri vor conduce discuțiile cu statele participante, într-un format online, în încercarea de a construi un consens privind măsurile necesare în regiune.

Conform informațiilor transmise de Palatul Élysée și citate de agențiile AFP și DPA, întâlnirea reunește state considerate „non-beligerante”, dispuse să contribuie la eforturile de menținere a securității:

„a țărilor non-beligerante pregătite să contribuie” la „o misiune multilaterală și pur defensivă” în Strâmtoarea Ormuz.

Un plan multinațional pentru protejarea transportului maritim

Autoritățile de la Londra au confirmat, la rândul lor, organizarea summitului și obiectivele acestuia. Potrivit unui purtător de cuvânt de la Downing Street, discuțiile vizează conturarea unui plan concret de cooperare internațională:

„către un plan multinațional, coordonat și independent pentru a proteja transportul maritim internațional când conflictul se va fi încheiat”.

În acest context, participarea României indică interesul pentru stabilitatea regională și pentru protejarea fluxurilor comerciale globale, mai ales într-un moment în care tensiunile geopolitice pot afecta direct economia mondială.

