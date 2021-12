Nicușor Dan: Pentru 2022 avem fond de lucru pentru 44 de kilometri din rețeaua principală de termoficare. O să putem intra pe ceilalți 210 de kilometri abia după aceste lucrări (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a precizat că există un proiect de înlocuire a conductelor din rețeaua principală de termoficare a Bucureștiului și că acesta a avut o fază din bugetul local, de 63 de kilometri, și o alta finanțată din fonduri europene, de 210 kilometri. Potrivit edilului, din rațiuni tehnice aceste lucrări nu pot fi executate simultan.

„Bucureștiul – la fel, rotunjind – are 1.000 de kilometri de rețea principală, acolo unde se produc principalele pierderi. Din acești 1.000 de kilometri, conductă mai nouă de zece ani este de ordinul a 100 din 1.000 de kilometri și există inclusiv bucăți de conductă de 40 de ani”, a precizat edilul, miercuri seară, pe B1 TV, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, unde a vorbit și despre gradul de îndatorare, dar și despre creșterea prețurilor la termoficare.

El spune că restul de 40 au fost structurați pe patru loturi.

„Pe ceilalți 40 i-am împărțit pe patru loturi și i-am scos la licitație. Din păcate, pe de o parte, când am venit aveam conturile blocate și n-ar fi venit nimeni la licitație la o primărie cu conturile blocate. După aceea i-am scos la licitație și licitația a durat un timp. Două loturi au fost adjudecate. Am avut și ghinionul că au sărit prețurile la fier și la toate materialele de construcție. Din celelalte două am indexat indicatorii și 10 din cei 20 i-am atribuit din nou către compania Energetica, care se apucă să lucreze chiar din iarna asta. Pentru anul viitor avem fond de lucru pentru toți acești 40 de kilometri care ne-au rămas, 44 cu resturile din cei 63, și abia după ce îi terminăm pe aceștia, că așa e tehnic din păcate, cum v-am spus, nu se poate lucra simultan, o să avem până atunci licitația finalizată și o să putem să lucrăm pe cei 210 kilometri”, a adăugat Nicușor Dan.