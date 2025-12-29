Situația acumulării Paltinu rămâne atent monitorizată de autorități, în contextul crizei apei care a afectat județul Prahova în ultimele săptămâni. Datele oficiale indică o revenire la parametri normali de funcționare, însă specialiștii avertizează că sunt necesare intervenții suplimentare pe termen mediu.

Care este nivelul actual al apei din acumularea Paltinu

Coeficientul de umplere al acumulării Paltinu a ajuns la 53,94%, corespunzând unui volum de 27,781 milioane de metri cubi de apă. Potrivit , această cantitate este suficientă pentru a asigura necesarul de apă brută pe termen mediu și lung.

Instituția subliniază că nivelul actual permite o funcționare stabilă a sistemului, reducând riscul unor întreruperi în alimentarea populației. Totuși, specialiștii atrag atenția că acest echilibru depinde de menținerea intervențiilor tehnice și a măsurilor preventive planificate.

Ce intervenții tehnice au fost realizate recent la barajul Paltinu

Duminică, autoritățile au efectuat noi lucrări tehnice, continuând operațiunile începute în săptămânile anterioare pentru stabilizarea sistemului de alimentare cu apă. „Administraţia Naţională «Apele Române» informează că, în cursul zilei de duminică, 28 decembrie, au fost realizate noi intervenţii tehnice la , în continuarea operaţiunilor desfăşurate în ultimele săptămâni pentru stabilizarea şi readucerea în parametri de funcţionare a sistemului de alimentare cu apă.”

În cadrul acestei etape, au fost repornite ambele hidroagregate de la joasă adâncime ale Hidroelectrica, în condiții strict controlate. „Astfel, în jurul orei 10.00, a fost pus în funcţiune al doilea grup hidro, cu un debit de aproximativ 2,5 mc/s, concomitent cu închiderea prizei de suprafaţă”, a precizat ANAR.

Cum s-a desfășurat procesul de evacuare controlată a apei

Evacuarea către lacul de acumulare Voila a fost realizată doar după reducerea turbidității sub pragul de 700–800 NTU, după aproximativ două sau trei ore. Debitul a fost menținut constant, între 4 și 4,5 metri cubi pe secundă, până la refacerea rezervei barajului Voila.

Întregul proces a durat cel mult 10–12 ore și s-a desfășurat sub monitorizare permanentă, fără impact asupra alimentării cu apă a populației.

De ce spun autoritățile că lucrările la baraj trebuie să continue

Ca urmare a intervențiilor succesive, sistemul a revenit la funcționarea normală, fiind evitat riscul suspendării alimentării cu apă. „La o lună de la debutul crizei apei în judeţul Prahova, se poate afirma că sistemul se află într-o stare de normalitate operaţională.”

Totuși, ANAR subliniază că această etapă nu reprezintă finalul procesului. „Lucrările la barajul Paltinu trebuie să continue, iar atenţia se concentrează, în perioada următoare, asupra măsurilor de prevenţie: creşterea capacităţilor de stocare, realizarea de rezervoare şi bazine suplimentare, forarea de puţuri, remedieri ale infrastructurii existente şi dezvoltarea de surse alternative de alimentare cu apă.”

De ce este inevitabilă o intervenție majoră la barajul Paltinu

Pe termen mediu, Administrația „ ” consideră inevitabilă o intervenție majoră, care va include repunerea în funcțiune a echipamentelor de golire de fund. Barajul Paltinu este o construcție strategică, cu rol multiplu, adaptată unui relief dificil și unui regim hidrologic complex.

„Criza de la Barajul Paltinu a avut un impact social major şi, deşi a fost intens dezbătută în spaţiul public şi politic, soluţionarea acesteia a fost una strict administrativă, realizată printr-o echipă constituită la nivel judeţean, formată din specialişti ai fiecărei instituţii implicate, cu decizii fundamentate tehnic şi aplicate etapizat”, mai arată ANAR, potrivit Digi24.