Noaptea dintre ani, distracție pe bani grei. Cât plătesc românii pentru Revelion la restaurant și în cluburile de lux

Noaptea dintre ani, distracție pe bani grei. Cât plătesc românii pentru Revelion la restaurant și în cluburile de lux

Ana Beatrice
15 dec. 2025, 08:41
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce aleg tot mai mulți români Revelionul la restaurant
  2. Cât de repede se ocupă locurile pentru noaptea dintre ani
  3. Ce contează mai mult de Revelion: mâncarea sau distracția
  4. Ce sume scot românii din buzunar pentru a petrece în cluburile de lux

Noaptea dintre ani este tot mai aproape, însă lipsa unui plan nu înseamnă că opțiunile s-au epuizat. Încă se mai găsesc restaurante care au locuri libere pentru petrecerea de Revelion. Multe dintre ele vin cu oferte atractive, gândite special pentru cei care iau decizia pe ultima sută de metri.

Distracția, însă, vine cu un preț pe măsură. În Capitală, tarifele variază în funcție de meniu, locație și programul artistic inclus. Prețurile pornesc de la 500 de lei de persoană și pot ajunge până la 2.500 de lei. Suma finală depinde de gradul de exclusivitate al evenimentului și de artiștii care vor urca pe scenă.

De ce aleg tot mai mulți români Revelionul la restaurant

Restaurantele și cluburile au depășit de mult ideea de simplu meniu festiv. În prezent, ele oferă experiențe complete de Revelion, gândite atent până la cel mai mic detaliu. Pentru mulți români, prețul nu mai reprezintă un criteriu decisiv. Dorința de a întâmpina noul an într-un mod spectaculos cântărește mult mai mult.

„O să petrec revelionul la restaurant, având în vedere că am totul asigurat. Nu mai stau să fac curățenie după aia acasă, totul este asigurat de restaurant. Este un preț destul de bun, câteodată ieși mai scump acasă”, a declarat o femeie, notează observatornews.ro.

Alții privesc lucrurile mult mai pragmatic și spun că sumele cerute sunt greu de justificat. Pentru ei, Revelionul la restaurant nu este o prioritate, mai ales când fac un calcul simplu al cheltuielilor. „Sincer, cu 1.000 de lei mâncăm două săptămâni”, a spus o altă persoană.

Cât de repede se ocupă locurile pentru noaptea dintre ani

În cazul unor restaurante, locurile pentru noaptea dintre ani s-au epuizat cu mult înainte de finalul anului. Cererea a fost atât de mare, încât multe rezervări au fost făcute cu două sau chiar trei luni în avans. Managerii spun că o mare parte dintre clienți revin an de an, atrași de experiența oferită.

„Majoritatea clienților din anul acesta sunt și din cei care au venit anii trecuți. Meniul pentru Revelion a fost 910 lei. Bineînțeles, am avut și discount pentru cei care au făcut rezervările din timp În momentul de față suntem sold out. Avem undeva între 300 și 400 de clienți”, a transmis managerul unui restaurant.

Ce contează mai mult de Revelion: mâncarea sau distracția

Meniurile de Revelion sunt gândite ca adevărate experiențe culinare, cu preparate sofisticate și combinații atent alese.

„O gustare rece formată din un foie gras cu trufe, un rillette de raţă în stil franțuzesc, avem o balotină de curcan, nu putea lipsi de pe masa românilor de Revelion piftie de curcan cu spumă de hrean, avem zuchini cu brânză de capră”, a mai dezvăluit managerul unui restaurant.

Cu toate acestea, pentru mulți, distracția primează în noaptea dintre ani. La un restaurant din Capitală, petrecerea de Revelion costă 860 de lei de persoană. În acest preț sunt incluse meniul cu trei feluri de mâncare, băuturile și un program artistic complet. Dansuri populare, momente de cabaret și muzică live transformă seara într-un adevărat spectacol.

Un alt restaurant din București propune o ofertă diferențiată, cu bilete disponibile pe mai multe categorii. Prețurile variază între 700 și 1.000 de lei, în funcție de poziția locurilor în sală și de meniul ales.

Ce sume scot românii din buzunar pentru a petrece în cluburile de lux

În cluburile de fițe, Revelionul vine cu prețuri pe măsura exclusivității. Biletele pot ajunge până la 2.500 de lei, iar cererea este foarte mare.

„În funcție de meniu și de locație, pleacă de la 1.100 până la 2500 de ron. Este o mare bătaie pentru ultimele bilete pe toate locațiile. Este un fast, este eleganţă clar, și fiind noaptea de Revelion, toată lumea trebuie să se simtă comod, extraordinar de bine”, a declarat directorul artistic al clubului Nuba.

