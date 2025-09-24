Apar noi informații în cazul profesorului de religie din Constanța de corupere de minori. Foști elevi ai preotului Bogdan Ioan Brutaru spun că acesta avea un comportament ciudat la ore și uneori vorbea vulgar.

Ce acuzații i se adus preotului Bogdan Ioan Brutaru

Bogdan Ioan Brutaru, preot și profesor de religie la Liceul Energetic din Constanța, a fost audiat de polițiști după ce părinții a doi elevi au reclamat că acesta le-a trimis copiilor lor mesaje cu conținut pornografic, inclusiv o fotografie cu organul său genital. Victimele au 16, respectiv 17 ani.

Brutaru e preot la Biserica „Buna Vestire” din Năvodari, are un doctorat în Teologie și în trecut a predat la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Dionisie Exiguul”.

Până la clarificarea situației, preotul a fost oprit de la slujire.

„Referitor la cazul preotului Brutaru Ioan Bogdan, cadru didactic titular la Liceul Energetic Constanța, Arhiepiscopia Tomisului a dispus oprirea respectivului de la săvârșirea celor sfinte, precum și retragerea binecuvântării de a preda Religia, acesta fiind în prezent anchetat de organele abilitate”, a transmis Arhiepiscopia Tomisului.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Constanța a anunțat că a deschis o anchetă disciplinară.

„În acest sens, unitatea de învățământ trebuie să demareze procedura de cercetare disciplinară, deoarece din sesizare reiese că unele dintre faptele expuse au avut loc în timpul activității didactice a profesorului respectiv. De asemenea, am sesizat și organele competente, punând la dispoziție documentele înregistrate în instituția noastră”, a mai transmis ISJ Constanța, potrivit

Ce spun foștii elevi ai preotului Bogdan Ioan Brutaru

Foști elevi ai lui Bogdan Ioan Brutaru au comentat în online situația în care a ajuns acesta, amintindu-și că el avea un comportament ciudat la ore. Se pare că preotul li se adresa cu „puișor” băieților, iar uneori vorbea vulgar.

„Ăsta a fost proful de religie când eram eu la liceu. Din prima de când l-am văzut am știut că nu e ceva ok cu el, dar acum că l-am prins tot nu îmi vine să cred!; Fostul meu profesor, toată clasa râdea de el, se vedea că e pe invers; Mereu îl simțeam că se uită cu bucurii la noi, dar nu îl puteam dovedi; Și mie mi-a fost profesor la seminarul teologic. Vorbeam cam vulgar cu băieții, dar și cu fetele, dar credeam că doar vorbea la mișto, dar se pare că nu era caterincă” – sunt câteva dintre mărturisirile făcute de foștii elevi ai profesorului de religie Bogdan Ioan Brutaru.

Marți, Poliția a emis un comunicat în acest caz: „Astăzi, în jurul orei 9.00, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi încercat să corupă sexual un minor, de 17 ani. Din primele cercetări a reieșit faptul că minorul în cauză ar fi primit mai multe mesaje cu tentă sexuală. Persoana reclamată, de 48 de ani, este bănuită că, la data de 18 septembrie a.c., ar fi procedat în același mod și cu un alt minor, de 16 ani”.

Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror.