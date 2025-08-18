B1 Inregistrari!
Noi detalii în cazul Emil Gânj. Un tânăr a sunat la poliție, după ce a crezut că l-a văzut la geam

Elena Boruz
18 aug. 2025, 22:58
Noi detalii în cazul Emil Gânj. Un tânăr a sunat la poliție, după ce a crezut că l-a văzut la geam
Emil Gânj.

Noi detalii în cazul ucigașului tinerei din Mureș. Emil Gânj ar fi fost văzut de un tânăr, din localitatea Șăulia, din județul Mureș. Tânărul a apelat autoritățile, după ce a crezut că l-a văzut uitându-se pe geam, la el.

Emil Gânj este căutat de săptămâni întregi de oamenii legii, după ce și-a ucis și incendiat fosta parteneră. Anda s-a stins din viață și a lăsat în urmă un băiețel și o familie îndurerată.

Cuprins

  • Ce a povestit tatăl tânărului din Șăulia
  • „Omul ăsta e foarte periculos”

Ce a povestit tatăl tânărului din Șăulia

Tatăl băiatului a relatat faptul că băiatul crede că l-a văzut uitându-se pe geam. De asemenea, bărbatul a mai spus că este posibil să fi venit după mâncare.

Localitatea unde a fost semnalată prezența lui se află la doar câțiva kilometri de locul în care s-a produs crima macabră.

„S-o uitat pe geam și s-o dus, o fugit, așa zice copilul. Eu știu de ce o venit, cred că aici a nimerit și el, să caute de mâncare”, a spus tatăl băiatului, conform știrile pro tv.

„El o zis că i-o bătut la fereastră, eu cred că o visat copilul, o trecut cam multă vreme și să fie acu aici, atât de aproape”, a povestit o vecină.

„Omul ăsta e foarte periculos”

Vecinii sunt îngroziți de bărbatul care a putut executa o asemenea crimă. Aceștia cred că individul este foarte periculos și că se poate ascunde oriunde, chiar în casele părăsite de prin preajma locuințelor lor.

 „Omul ăsta e atât de periculos că nu-ți dai seama, e periculos, foarte periculos. Sunt case multe unde românii au murit și sunt goale și el se poate ascunde acolo oriunde”, a mărturisit un vecin.

Odată cu apelul primit, autoritățile s-au deplasat de urgență la fața locului. Aceștia au împânzit zona și au venit inclusiv cu câini de urmă pentru a face verificări.

