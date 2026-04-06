Ancheta în cazul medicului găsit mort într-un apartament incendiat din București (Cristian Staicu) scoate la iveală detalii șocante. Potrivit unor surse apropiate investigației, femeia suspectată de comiterea faptei ar fi recunoscut crima.

Femeia în vârstă de aproximativ 39 de ani ar fi declarat în fața anchetatorilor că gestul său a fost unul de apărare, după ce situația ar fi scăpat de sub control.

Noi detalii în cazul medicului găsit mort în Capitală: Cum explică suspecta conflictul

Potrivit acelorași surse, femeia a relatat că Cristian Staicu ar fi consumat alcool și ar fi devenit violent, împiedicând-o să părăsească locuința.

În acest context tensionat, conflictul ar fi escaladat, și astfel a ajuns să-l înjunghie pe medic.

Ce relație exista între victimă și suspectă

Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani. Medicul ar fi apelat, în trecut, la anunțuri pentru a găsi partenere pentru relații intime, iar femeia ar fi ajuns astfel în cercul său. Conform informațiilor din anchetă, aceasta era remunerată pentru vizitele la domiciliu.

Suspecta, care lucra fără contract ca menajeră, mergea periodic la locuința medicului. Pe lângă relația personală, aceasta se ocupa și de curățenie.

Femeia este căsătorită, iar soțul ei, care lucrează ca șofer, nu ar fi știut despre aceste întâlniri, potrivit .

Noi detalii în cazul medicului găsit mort în Capitală: Ce au descoperit anchetatorii la locul crimei

Ancheta a scos la iveală un scenariu violent. Cristian Staicu a fost găsit decedat după un incendiu izbucnit în apartament, însă investigațiile au arătat că acesta fusese înjunghiat anterior.

Cadavrul a fost descoperit în bucătărie, trupul acestuia prezenta mai multe plăgi provocate de cuțit. Ulterior, incendiul ar fi fost declanșat intenționat, pentru a distruge probele.

La începutul anchetei, autoritățile au luat în calcul mai multe variante, inclusiv un jaf sau implicarea unor persoane din anturajul victimei.

După verificări, apropiații medicului au fost scoși din cercul de suspecți.

Ce urmează pentru suspectă

Potrivit surselor, femeia va fi dusă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs crima.