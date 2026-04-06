B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Răsturnare de situație în cazul medicului ucis și incendiat în București: Cine a recunoscut crima și ce le-a dezvăluit anchetatorilor

Ana Maria
06 apr. 2026, 08:51
Sursa foto: publika.md
Cuprins
  1. Noi detalii în cazul medicului găsit mort în Capitală: Cum explică suspecta conflictul
  2. Ce relație exista între victimă și suspectă
  3. Noi detalii în cazul medicului găsit mort în Capitală: Ce au descoperit anchetatorii la locul crimei
  4. Ce urmează pentru suspectă

Ancheta în cazul medicului găsit mort într-un apartament incendiat din București (Cristian Staicu) scoate la iveală detalii șocante. Potrivit unor surse apropiate investigației, femeia suspectată de comiterea faptei ar fi recunoscut crima.

Femeia în vârstă de aproximativ 39 de ani ar fi declarat în fața anchetatorilor că gestul său a fost unul de apărare, după ce situația ar fi scăpat de sub control.

Noi detalii în cazul medicului găsit mort în Capitală: Cum explică suspecta conflictul

Potrivit acelorași surse, femeia a relatat că medicul Cristian Staicu ar fi consumat alcool și ar fi devenit violent, împiedicând-o să părăsească locuința.

În acest context tensionat, conflictul ar fi escaladat, și astfel a ajuns să-l înjunghie pe medic.

Ce relație exista între victimă și suspectă

Cei doi se cunoșteau de aproximativ doi ani. Medicul ar fi apelat, în trecut, la anunțuri pentru a găsi partenere pentru relații intime, iar femeia ar fi ajuns astfel în cercul său. Conform informațiilor din anchetă, aceasta era remunerată pentru vizitele la domiciliu.

Suspecta, care lucra fără contract ca menajeră, mergea periodic la locuința medicului. Pe lângă relația personală, aceasta se ocupa și de curățenie.

Femeia este căsătorită, iar soțul ei, care lucrează ca șofer, nu ar fi știut despre aceste întâlniri, potrivit Antena 3 CNN.

Noi detalii în cazul medicului găsit mort în Capitală: Ce au descoperit anchetatorii la locul crimei

Ancheta a scos la iveală un scenariu violent. Cristian Staicu a fost găsit decedat după un incendiu izbucnit în apartament, însă investigațiile au arătat că acesta fusese înjunghiat anterior.

Cadavrul a fost descoperit în bucătărie, trupul acestuia prezenta mai multe plăgi provocate de cuțit. Ulterior, incendiul ar fi fost declanșat intenționat, pentru a distruge probele.

La începutul anchetei, autoritățile au luat în calcul mai multe variante, inclusiv un jaf sau implicarea unor persoane din anturajul victimei.

După verificări, apropiații medicului au fost scoși din cercul de suspecți.

Ce urmează pentru suspectă

Potrivit surselor, femeia va fi dusă în fața instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs crima.

Tags:
Citește și...
Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat
Eveniment
Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat
Vacanță la mare înainte de Paște. Ce prețuri și surprize au pregătit hotelierii
Eveniment
Vacanță la mare înainte de Paște. Ce prețuri și surprize au pregătit hotelierii
Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210
Eveniment
Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210
Obiect rar de pe Titanic, scos la licitație. O pernă dintr-o barcă de salvare ar putea atinge 180.000 de lire
Eveniment
Obiect rar de pe Titanic, scos la licitație. O pernă dintr-o barcă de salvare ar putea atinge 180.000 de lire
Lunea Mare deschide Săptămâna Patimilor 2026. Tradițiile pe care credincioșii nu trebuie să le rateze
Eveniment
Lunea Mare deschide Săptămâna Patimilor 2026. Tradițiile pe care credincioșii nu trebuie să le rateze
Natura României, așa cum nu ai mai văzut-o până acum. B1 TV va difuza documentarul „România neîmblânzită” (VIDEO)
Eveniment
Natura României, așa cum nu ai mai văzut-o până acum. B1 TV va difuza documentarul „România neîmblânzită” (VIDEO)
Ucraina neagă implicarea în incidentul de la Balkan Stream și invocă o posibilă operațiune sub steag fals
Eveniment
Ucraina neagă implicarea în incidentul de la Balkan Stream și invocă o posibilă operațiune sub steag fals
Trump recunoaște sprijinul militar pentru protestele din Iran: „Le-am trimis multe arme”
Eveniment
Trump recunoaște sprijinul militar pentru protestele din Iran: „Le-am trimis multe arme”
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Ultima oră
09:54 - Cum s-a „răzbunat” Valentin Sanfira pe Codruța Filip, după dezvăluirile explozive de la podcastul lui Cătălin Măruță. Gestul făcut de cântăreț (VIDEO)
09:50 - Mircea Lucescu, internat în continuare la terapie intensivă. Prognosticul rămâne rezervat
09:45 - Vacanță la mare înainte de Paște. Ce prețuri și surprize au pregătit hotelierii
09:43 - Glumă proastă în ziua de Paște. Panică printre participanții la o vânătoare de ouă după descoperirea unei fiole etichetată poloniu-210
09:26 - Jobul care pare prea simplu ca să fie real: Ești plătit să te filmezi când faci curat în casă. Câți bani primești
09:24 - Vremea, 6 aprilie: temperaturi în creștere, instabilitate în nord, centru și zonele montane
09:06 - Pare imposibil, dar e real. Orașul din Europa unde chiria costă doar 0,88 euro pe an
09:03 - Victorie categorică pentru Cristi Chivu. Inter Milano învinge AS Roma cu 5-2 pe San Siro
08:47 - Obiect rar de pe Titanic, scos la licitație. O pernă dintr-o barcă de salvare ar putea atinge 180.000 de lire
08:35 - Românii îndemnați să investească în titluri Tezaur. Statul lansează o nouă emisiune cu dobânzi record