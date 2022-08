Noi mărturii ale turiștilor români despre incendiul care a cuprins insula Thassos: „Credeam că sunt gâze, dar era cenușă ce cădea de sus peste drum, ca o ninsoare” (VIDEO)

Apar noi mărturii terifiante ale românilor cu privire la incendiile devastatoare care au cuprins insula Thassos. Potrivit românilor care s-au trezit în mijlocul iadului, incendiul a scăpat de sub control, după ce autoritățile nu au putut să intervină, în timpul nopții, cu aeronave speciale pentru stingerea flăcărilor.

Detalii despre incendiul devastator din Grecia

„Dinspre Potos spre Theologos ne-a lovit mirosul de pădure arsă, adus de vânt, de peste deal. Deja flăcările se îndreptau spre Kinira. Credeam că sunt gâze, dar era cenușă ce cădea de sus peste drum, ca o ninsoare prea curând și nedorită în august. Aproape de Theologos, uitându-ne spre Kinira, se vedea cerul luminat în roșu periculos. Plus mirosul de lemn ars. Plus cenușa adusă de vântul puternic.”, a scris Dan Adrian Drăgan, un român care locuiește de mai mulți ani pe insulă și administrează grupul de Facebook Forum Thassos.

Mesajul lui a continuat apoi: „E 4:33. Nu am dormit. Nu a venit. Vântul încă bate dinspre foc spre Theologos, uneori mai tare, alteori mai încet. Nu am dormit și mă dor ochii. Sper că voluntarii și pompierii sunt toți ok și le mulțumesc pentru efortul lor, tuturor. Fac apel către turiști să își păstreze calmul și să nu se deplaseze de la cazare până focul nu este stins, permițând astfel autorităților să intervină”.

Autoritățile au anunțat din timp că există riscul de incendii forestire

Începând de luni, 8 august, este interzis accesul în zonele forestiere din insula Thassos din cauza riscului de incendiu.

Drept urmare, nu este permisă circulația pe drumul Makryammos- Golden Beach și Laimos – Teatrul Antic, iar turiștii nu vor mai putea ajunge la plajele Marble Beach, Porto Vathy, Paradise.

Totodată, circulația este limitată pe următoarele drumuri forestiere: