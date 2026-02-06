Noi reguli pentru concediul medical! Regulamentul privind neplata primei zile din concediul medical este din nou modificat, după valul de critici venite mai ales din partea organizațiilor non-guvernamentale care susțin drepturile pacienților cu boli cronice.

Un nou proiect de Ordonanță de Urgență, pus astăzi în transparență decizională de Ministerul Sănătății, prevede că cinci categorii importante vor fi exceptate, astfel încât prima zi de concediu medical să fie plătită.

De la 1 februarie, conform unei Ordonanțe de Guvern, prima zi de concediu medical nu mai era remunerată. Ministerul Sănătății argumenta că această măsură este menită să „descurajeze concediile fictive”.

Noi reguli pentru concediul medical! Care sunt categoriile exceptate de la neplata primei zile

În răspuns la reacțiile negative, a propus un . Cinci categorii vor beneficia în continuare de plata primei zile de concediu medical:

pacienții care primesc servicii medicale în regim de spitalizare (atât continuă, cât și de zi);

femeile aflate în concediu de maternitate;

persoanele în concediu de risc maternal;

cei care stau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav;

pacienții incluși în programele naționale de sănătate.

Noi reguli pentru concediul medical! Ce spune Ministerul Sănătății despre aceste modificări

Proiectul legislativ subliniază că „luând în considerare necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de natură legislativă care să ducă la protejarea femeilor în perioada de graviditate, precum și a unor categorii de bolnavi a căror stare de sănătate este grav afectată de patologii cronice invalidante, se impune adoptarea unor măsuri urgente și excepționale pentru reglementarea acordării concediilor medicale pentru perioade îndelungate și în mod repetat, astfel încât să poată fi asigurat accesul acestora la servicii medicale terapeutice, de evaluare și de monitorizare periodică a evoluției bolii.”

Mai exact, noua ordonanță introduce prevederi conform cărora indemnizațiile pentru concediile medicale acordate pentru un episod neîntrerupt de boală vor fi diminuate doar cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor emise. De asemenea, anumite categorii nu vor fi afectate de regula neplății primei zile, potrivit detaliilor tehnice din proiect. La articolul II, după alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin. (11), cu umătorul cuprins:

„(11) În cazul concediului medical acordat fără întrerupere pentru un episod de boală, indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate se calculează şi se plătesc prin diminuarea cu o singură zi, indiferent de numărul certificatelor de concediu medical eliberate.”

La articolul II, după alineatul (3) se introduc două noi alienate, alin. (4) și (5), cu umătorul cuprins:

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul concediilor medicale prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c (concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate – n.red.), d (concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav – n.red.) și e (concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal – n.red.) din Ordonanţă de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazul concediilor medicale acordate bolnavilor incluși în programele naționale de sănătate.

„(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul certificatelor de concediu medical eliberate în situația bolnavilor care beneficiază de acordarea serviciilor medicale în regim de spitalizare.’’

Cum se vor împărți costurile concediilor medicale după 1 februarie 2026

Măsura aprobată în ultima ședință a Guvernului de anul trecut se aplică concediilor medicale eliberate între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, explica atunci că scopul este „descurajarea concediilor fictive”.

Potrivit Ordonanței de Urgență, angajatorii vor plăti concediile medicale începând cu ziua a doua și până la ziua a șasea, iar din ziua a șaptea costurile vor fi preluate de Casa de Asigurări de Sănătate (CNAS). Anterior, angajatorii suportau plata primelor cinci zile, iar CNAS intervenea din ziua a șasea.

Ce nemulțumiri au ridicat ONG-urile și pacienții

Săptămâna trecută, reprezentanți ai organizațiilor de pacienți au discutat cu ministrul Alexandru Rogobete despre situația pacienților cu boli cronice care necesită internări periodice. Aceștia au cerut ca aceste persoane să fie exceptate de la neplata primei zile a concediului medical.

Pentru pacienții cronici este o pierdere „între unul și două salarii pe an”, potrivit .