Noi stenograme. Soția lui Piedone: „Mă, râsul lumii, te otrăvesc cu mâna mea! Dar-ar Dumnezeu să mori în secunda asta!” / „Doamne ajută!”

Noi stenograme din dosarul DNA ce-l vizează pe Cristian Popescu Piedone arată că acesta folosea telefonul șoferului chiar și când discuta cu soția, Iulia Popescu. Iar discuțiile nu erau dintre cele mai plăcute, ba dimpotrivă…

Piedone, certuri cu soția de pe telefonul șoferului

au fost realizate în luna iunie, iar DNA le-a atașat la dosar pentru a demonstra că Piedone se folosea de multe ori de telefonul șoferului, temându-se să nu fie interceptat, explică

De altfel, acesta le-a și spus reporterilor că „dacă există dovadă, înseamnă că telefoanele mele și ale șoferului meu au fost ascultate”.

Întrebat de reporteri de ce a vorbit de pe telefonul șoferului cu reprezentantul Hotelului International din Sinaia, Piedone a răspuns: „Mi s-a terminat bateria”.

din dosarul lui Piedone:

Licu Cristian Gabriel: Da!

Popescu Iulia: Ce faci?

Licu Cristian Gabriel: Aicea pe ponton.

Popescu Iulia: Da? Cine mai e acolo?

Licu Cristian Gabriel: Culat, parintele, Dragomirescu…

Popescu Iulia: Da? Aa…

Licu Cristian Gabriel:… doamnele…sotiile lor!

Popescu Iulia: Doamnele? Ii dai telefonul putin la ureche?

Licu Cristian Gabriel: Da! (in fundal se aud discutii intre diferite persoane)

Popescu Cristian Victor Piedone: Da, iubire!

Popescu Iulia: Ma nenorocitule! Ma nenorocitule! Ma rasul lumii, ma! Cat ne mai chinui ma, nenorocitule? Treci in camera, ca imi plange copilul cu lacrimi amare pe obraz!

Popescu Cristian Victor Piedone: Cine plange?

Popescu Iulia: Intra in camera f…(ii adreseaza injurii)… de betiv!

Popescu Cristian Victor Piedone: Cine plange?

Popescu Iulia: Vino in camera f…(ii adreseaza injurii), rasul lumii! Rasul lumii! Vino in camera!”

Alte interceptări ale discuțiilor dintre Piedone și soția sa:

Popescu Iulia: Auzi, Cristi?!

Popescu Cristian Victor Piedone: Da, iubire!.

Popescu Iulia: Du-te-n m… (ii adreseaza injurii si foloseste limbaj obscen)… nu mai imi spune iubire! Muri-ar in secunda asta! Dar-ar Dumnezeu sa mori in secunda asta! Sa petreci tu cu curvele tale… dupa care plangi si bei…

Popescu Cristian Victor Piedone: …Doamne ajuta! Doamne ajuta! Doamne ajuta!….

Popescu Iulia:… … (ii adreseaza injurii si foloseste limbaj obscen)…

Popescu Cristian Victor Piedone: …sa te auda Dumnezeu!

Popescu Iulia:… … (ii adreseaza injurii si foloseste limbaj obscen)… cu Vera ma-tii! Bei ca se face Vera mireasa? Baga-mi-as… … (ii adreseaza injurii si foloseste limbaj obscen)…

Popescu Cristian Victor Piedone: Pai eu beau ca se face Vera mireasa?

Popescu Iulia: Daca nu vii in secunda asta in camera… (ii adreseaza injurii si foloseste limbaj obscen)… am plecat la Bucuresti si Luni ma duc si bag divort! Eu imi bag p…(limbaj obscen) in nunta lor si eu plec la Bucuresti si bag divort! Daca in secunda asta nu vii in camera, ai terminat-o cu mine!

Popescu Cristian Victor Piedone: In secunda asta eu…

Popescu Iulia: Ai terminat-o cu mine, in (ii adreseaza injurii)!…

Popescu Cristian Victor Piedone: In secunda asta eu plec la sauna si pe urma vin in camera.

Popescu Iulia: Deci tu daca nu vii in secunda asta in camera… nu sauna!… Nu te mai plimba f… (ii adreseaza injurii), sa imi faci copiii de ras, mort de beat prin resort… Ca toate femeile sunt cu barbatii langa ele si eu sunt ultima taratura inchisa in camera…

Popescu Cristian Victor Piedone: De ce nu vii aici?

Popescu Iulia:… cu un betiv nenorocit

Popescu Cristian Victor Piedone: De ce nu vii aici?…

Popescu Iulia:…eu te omor! Te otravesc cu mana mea!

Popescu Cristian Victor Piedone: Da, bine! De ce nu vii aici?

Popescu Iulia: Vino in camera, f… (ii adreseaza injurii) … si cu sauna ma-tii, ca nu m-ai adus aici sa stai sa bei si sa stai in sauna….

Popescu Cristian Victor Piedone: Bine, bine, bine!…. Binee!

Popescu Iulia:… si sa iti freci p…(limbaj obscen) de toate curvele, ca te omor cu mana mea!…

Popescu Cristian Victor Piedone: Bine, pa!

Popescu Iulia:…eu te omor cu mana mea, f..( ii adreseaza injurii)… ca mi-ai mancat viata!

Popescu Cristian Victor Piedone: Bravo! Hai, pa!

Popescu Iulia: Mi-a mancat viata, f..( ii adreseaza injurii)…

Popescu Cristian Victor Piedone: Paa! Pa-pa-pa!”.

Piedone, pus de DNA sub control judiciar, a rămas fără șefia ANPC

Cristian Popescu Piedone a fost plasat sub control judiciar 60 de zile, fiind acuzat că Hotelul International din Sinaia, deținut de familia , înainte să îl controleze.

Piedone însuși a recunoscut că e prieten cu Rușanu: „E prietenul meu de ani și ani de zile”. În schimb, el a negat acuzațiile.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan (PNL) a semnat a lui Cristian Popescu Piedone din funcția de președinte al ANPC.