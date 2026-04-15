Noii conducători ai marilor parchete din România își încep, miercuri, mandatele de trei ani. Numirile vin într-un context în care autoritățile promit o intensificare a luptei împotriva corupției, criminalității organizate și evaziunii fiscale.

Schimbări la vârful parchetelor

Noii șefi ai instituțiilor-cheie din sistemul judiciar își intră oficial în atribuții. Este vorba despre Cristina Chiriac, numită procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Ioan-Viorel Cerbu, noul procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), și Codrin-Horațiu Miron, care va conduce Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), conform Agerpres.

Totodată, Alex-Florin Florența preia funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, iar Marius-Ionel Ștefan devine procuror-șef adjunct al DNA.

Decretele au fost semnate la Cotroceni

Săptămâna trecută, președintele Nicușor Dan a anunțat semnarea decretelor de numire, în urma propunerilor venite din partea ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, șeful statului a subliniat așteptările pe care le are de la noii conducători ai parchetelor.

„Românii văd corupție în viața de zi cu zi”

„După acest moment, așteptarea pe care o am de la Parchete și, implicit, de la șefii Parchetelor este o dinamizare a activității pentru a răspunde așteptărilor românilor, pentru că românii văd corupție și mare corupție în interacțiunea lor zilnică cu autoritățile statului. De marea corupție se ocupă DNA, de corupția curentă se ocupă Parchetul General. De la DIICOT îmi doresc destructurarea marilor rețele de droguri și a marilor rețele de evaziune fiscală. De la sine înțeles, drogul este un fenomen social extrem de nociv care afectează tot mai mulți români și evaziunea fiscală afectează bugetul statului”, afirma Nicușor Dan.

Apel la mai multă comunicare și eficiență

Președintele a atras atenția și asupra nevoii de transparență și comunicare publică din partea procurorilor-șefi.

„Să comunice în spațiul public, ceea ce, din păcate, predecesorii lor n-au făcut. (…) Dacă vorbim în mod special de Parchetul General – blocajul pe Secția specială de anchetare a magistraților. Și am un mesaj pentru corpul procurorilor pentru că să fii procuror e o meserie de vocație. Vrei să te faci procuror pentru că vrei să elimini infracționalitatea, vrei să te lupți cu infracționalitatea care afectează viața semenilor tăi. Și, din păcate, s-a întâmplat că sistemul nostru judiciar a transformat procurorii într-un fel de funcționari apăsați de mii de dosare și care nu mai au timpul necesar ca să se uite la dosarele care sunt cu adevărat de impact pentru societate. Și una din preocupări și una din discuțiile importante pe care le voi avea cu noii șefi ai Parchetelor va fi despre cum să punem în balanță activitatea asta de rutină care este necesară și cum putem să o simplificăm, să o standardizăm și cum să lăsăm totuși timp procurorilor pentru a se ocupa de acele dosare importante cu impact asupra societății”, a afirmat șeful statului.

Așteptări mari de la noile mandate

Noile conduceri ale parchetelor vin cu responsabilitatea de a răspunde unor probleme sensibile pentru societate, de la corupție la criminalitate organizată. Rămâne de văzut dacă schimbările vor aduce și rezultatele așteptate de autorități și de opinia publică.