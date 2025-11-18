Noile medicamente pentru slăbit influențează activitatea creierului uman, arată un studiu publicat în .

Neurologii de la Universitatea din Pennsylvania au analizat activitatea neuronală a patru persoane cu obezitate severă și alimentație compulsivă. Una dintre paciente urma tratament cu tirzepatidă, iar diferențele observate au reprezentat o oportunitate științifică rar întâlnită pentru cercetători.

Cum influențează tirzepatida semnalele cerebrale ale poftei

Electrozii implantați în nucleul accumbens au arătat că tirzepatida reduce semnalele neuronale responsabile de poftă. Medicamentul inhibă reacțiile din creier care declanșează senzația de recompensă alimentară. Rezultatele arată că acest medicament reduce apetitul. Ele indică și că influențează profund modul în care creierul creează dorința alimentară intensă.

Descoperirile oferă perspective promițătoare pentru tratarea tulburărilor de și a dependențelor care implică aceleași circuite de recompensă cerebrală. Studiul publicat în Nature Medicine arată că poftele alimentare au origine cerebrală, iar noile medicamente pentru slăbit intervin direct în aceste procese. Cercetătorii explică faptul că tirzepatida suprimă activitatea neuronală din nucleul accumbens, zona implicată în plăcere, motivație și recompensă.

Este primul studiu realizat pe oameni care urmărește direct modul în care incretinele influențează activitatea cerebrală asociată dorinței alimentare. Autorul principal, neurologul Casey Halpern, afirmă că aceste date permit înțelegerea efectelor medicamentelor asupra regiunilor cerebrale implicate.

De ce sunt incretinele atât de eficiente în controlul poftei

Interacțiunea dintre hormonii intestinali și zonele cerebrale implicate în sațietate explică eficiența tratamentelor pe bază de incretine în . GLP-1 și GIP, hormonii imitați de aceste medicamente, transmit în mod normal semnale clare de sațietate, însă la persoanele cu obezitate acest mecanism este afectat.

Endocrinologul Andreea Ciudin explică faptul că analogii incretinei reproduc efectele acestor molecule, primele generații acționând exclusiv pe GLP-1, în timp ce tirzepatida combină influențele GLP-1 și GIP. Specialista subliniază că tirzepatida este în prezent cel mai eficient medicament pentru slăbit, cu o pierdere medie în greutate de aproximativ 22%.

Poate această descoperire schimba viitorul tratamentelor pentru alimentația compulsivă

Tulburarea de alimentație compulsivă a fost recunoscută ca boală mintală abia în 2013. Ea afectează aproximativ trei procente dintre adulți și are nevoie de tratamente mai eficiente. O mai bună înțelegere a mecanismelor cerebrale implicate ar putea schimba modul de abordare terapeutică. Aceasta ar putea duce la soluții care să reducă semnificativ severitatea simptomelor.

Andreea Ciudin susține că aceste descoperiri pot declanșa o schimbare majoră în și în managementul tulburărilor de alimentație. Ea afirmă că multe afecțiuni pot avea o cauză biologică, iar terapia de substituție potrivită ar putea duce la dispariția completă a patologiei, notează click.ro.