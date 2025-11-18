B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noile medicamente pentru slăbit „conving” creierul că mâncarea nu mai aduce plăcere, susțin cercetătorii americani

Noile medicamente pentru slăbit „conving” creierul că mâncarea nu mai aduce plăcere, susțin cercetătorii americani

Ana Beatrice
18 nov. 2025, 09:45
Noile medicamente pentru slăbit „conving” creierul că mâncarea nu mai aduce plăcere, susțin cercetătorii americani
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum influențează tirzepatida semnalele cerebrale ale poftei
  2. De ce sunt incretinele atât de eficiente în controlul poftei
  3. Poate această descoperire schimba viitorul tratamentelor pentru alimentația compulsivă

Noile medicamente pentru slăbit influențează activitatea creierului uman, arată un studiu publicat în Nature Medicine.

Neurologii de la Universitatea din Pennsylvania au analizat activitatea neuronală a patru persoane cu obezitate severă și alimentație compulsivă. Una dintre paciente urma tratament cu tirzepatidă, iar diferențele observate au reprezentat o oportunitate științifică rar întâlnită pentru cercetători.

Cum influențează tirzepatida semnalele cerebrale ale poftei

Electrozii implantați în nucleul accumbens au arătat că tirzepatida reduce semnalele neuronale responsabile de poftă. Medicamentul inhibă reacțiile din creier care declanșează senzația de recompensă alimentară. Rezultatele arată că acest medicament reduce apetitul. Ele indică și că influențează profund modul în care creierul creează dorința alimentară intensă.

Descoperirile oferă perspective promițătoare pentru tratarea tulburărilor de alimentație și a dependențelor care implică aceleași circuite de recompensă cerebrală. Studiul publicat în Nature Medicine arată că poftele alimentare au origine cerebrală, iar noile medicamente pentru slăbit intervin direct în aceste procese. Cercetătorii explică faptul că tirzepatida suprimă activitatea neuronală din nucleul accumbens, zona implicată în plăcere, motivație și recompensă.

Este primul studiu realizat pe oameni care urmărește direct modul în care incretinele influențează activitatea cerebrală asociată dorinței alimentare. Autorul principal, neurologul Casey Halpern, afirmă că aceste date permit înțelegerea efectelor medicamentelor asupra regiunilor cerebrale implicate.

De ce sunt incretinele atât de eficiente în controlul poftei

Interacțiunea dintre hormonii intestinali și zonele cerebrale implicate în sațietate explică eficiența tratamentelor pe bază de incretine în reducerea poftei de mâncare. GLP-1 și GIP, hormonii imitați de aceste medicamente, transmit în mod normal semnale clare de sațietate, însă la persoanele cu obezitate acest mecanism este afectat.

Endocrinologul Andreea Ciudin explică faptul că analogii incretinei reproduc efectele acestor molecule, primele generații acționând exclusiv pe GLP-1, în timp ce tirzepatida combină influențele GLP-1 și GIP. Specialista subliniază că tirzepatida este în prezent cel mai eficient medicament pentru slăbit, cu o pierdere medie în greutate de aproximativ 22%.

Poate această descoperire schimba viitorul tratamentelor pentru alimentația compulsivă

Tulburarea de alimentație compulsivă a fost recunoscută ca boală mintală abia în 2013. Ea afectează aproximativ trei procente dintre adulți și are nevoie de tratamente mai eficiente. O mai bună înțelegere a mecanismelor cerebrale implicate ar putea schimba modul de abordare terapeutică. Aceasta ar putea duce la soluții care să reducă semnificativ severitatea simptomelor.

Andreea Ciudin susține că aceste descoperiri pot declanșa o schimbare majoră în sănătatea mintală și în managementul tulburărilor de alimentație. Ea afirmă că multe afecțiuni pot avea o cauză biologică, iar terapia de substituție potrivită ar putea duce la dispariția completă a patologiei, notează click.ro.

Tags:
Citește și...
Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
Eveniment
Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
Eveniment
Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)
Eveniment
Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)
Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Eveniment
Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe credincioși să prețuiască timpul și gesturile simple în fiecare zi: „Nu lăsa zgomotul lumii să-ți fure liniștea interioară”
Eveniment
Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe credincioși să prețuiască timpul și gesturile simple în fiecare zi: „Nu lăsa zgomotul lumii să-ți fure liniștea interioară”
Arta de a dărui: cum se transformă gesturile simple în experiențe memorabile
Eveniment
Arta de a dărui: cum se transformă gesturile simple în experiențe memorabile
Cum să ai un intestin sănătos? Recomandările Mihaelei Bilic, medic nutriționist
Eveniment
Cum să ai un intestin sănătos? Recomandările Mihaelei Bilic, medic nutriționist
Numărul copiilor cu hipertensiune aproape s-a dublat în ultimii 20 de ani. Iată ce arată datele
Eveniment
Numărul copiilor cu hipertensiune aproape s-a dublat în ultimii 20 de ani. Iată ce arată datele
Ilie Ilaşcu a murit. Fostul deținut politic avea 73 de ani
Eveniment
Ilie Ilaşcu a murit. Fostul deținut politic avea 73 de ani
Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu: Accident în care au fost implicate 12 persoane (VIDEO)
Eveniment
Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu: Accident în care au fost implicate 12 persoane (VIDEO)
Ultima oră
11:33 - Laura Cosoi se gândește să angajeze o bonă pentru cele patru fetițe: „Ne trebuie un ajutor constant”
11:17 - Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
11:14 - Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
11:14 - Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
11:01 - Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
Catalin Drula
10:54 - Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)
10:34 - Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
10:32 - Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
10:30 - Vremea în România, 18 noiembrie 2025: precipitații mixte și răcire semnificativă
10:28 - Trump a țipat în timpul unei discuții despre comerț și a rămas fără voce: „Sunt proști”/ „M-am enervat”