Un cuplu din Germania a intrat în rândul marilor câștigători ai loteriei europene Eurojackpot, obținând o sumă impresionantă de 69 de milioane de euro. Este cel de-al treilea câștigător major înregistrat în această regiune în anul 2025, un an care pare deosebit de norocos pentru jucătorii din zonă. Povestea celor doi a atras atenția presei germane nu doar prin valoarea premiului, ci și prin tradiția care le-a adus succesul.

Cum a început povestea câștigătorilor

Cei doi soți din Hessa au recunoscut că joacă de ani buni aceleași numere, în fiecare vineri. „Jucăm aceleași numere de ani buni, mereu vinerea, la Eurojackpot”, a declarat soțul, potrivit unui purtător de cuvânt al Lotto Hessen, citat de publicația . perseverența lor s-a dovedit a fi cheia succesului, după ce combinația aleasă a concis perfect cu cea extrasă pe 17 octombrie.

Numerele câștigătoare au fost: 18, 21, 34, 35 și 46, iar numerele Euro: 2 și 3. Soțul a povestit cu entuziasm momentul descoperirii: „Am știut imediat: le avem!”. Pentru cei doi, seara obișnuită de vineri s-a transformat într-o experiență de neuitat.

Cum au reacționat când au aflat rezultatul

După ce au realizat că sunt noii milionari ai Germaniei, cuplul a preferat să păstreze discreția. „Am avut propriul nostru thriller acasă, în loc de obișnuitul film polițist de vineri”, a spus soția, descriind emoțiile trăite. Ci doi au ales să păstreze tăcerea timp de o săptămână înainte de merge la sediul Lotto Hessen din Wiesbaden pentru a-și revendica premiul.

Sabine Tonscheidt, purtătoarea de cuvânt a Hessen, a explicat cât de dificil este pentru câștigători să rămână calmi: „Nu este deloc ușor să rămâi calm și să nu spui imediat tuturor despre norocul tău. Totuși, această disciplină aduce beneficii pe termen lung, chiar dacă îți îndeplinești câteva vise”.

După eudoria câștigului, cuplul s-a gândit la modul în care își va folosi banii. Dorința lor este una simplă, dar semnificativă: achiziționarea unei case. „Poate ne vom îndeplini visul de a avea propria casă cu câțiva ani mai devreme”, a adăugat soția. Deși nu au oferit detalii despre locația viitoarei locuințe, cei doi nu exclud posibilitatea de a se muta în altă zonă.

Câte câștiguri a mai înregistrat zona din Germania

Premiul de 69 de milioane de euro este al treilea câștig uriaș înregistrat în Hessa în acest an. În martie, un tată din regiune a descoperit un bilet norocos abia după câteva luni, în buzunarul unei jachete, valoarea premiului fiind de 15,3 milioane de euro. În februarie, un grup din nordul Hessei a obținut 87,9 milioane de euro, confirmând reputația regiunii ca fiind una extrem de norocoasă.

Conform datelor publicate de Bild, Eurojackpot a fost de 12 ore în 2025. Totodată, un alt jucător din districtul Verden, landul Saxonia Inferioară, a câștigat 131.930 de euro folosind numere moștenite de la o rudă decedată, demonstrând că în jocurile de noroc, tradiția și intuiția pot merge mână în mână, relatează Libertatea.