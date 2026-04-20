Norvegia are rezerve de combustibil pentru doar 20 de zile. Presiuni pe infrastructura energetică europeană

Selen Osmanoglu
20 apr. 2026, 12:34
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Blocaje în Strâmtoarea Ormuz și efecte globale
  2. Vulnerabilități interne în Norvegia
  3. Exporturi record, dar stocuri reduse
  4. Reacția guvernului
  5. Rol strategic în Europa

Norvegia, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie din Europa, se confruntă cu o situație delicată: rezervele interne de combustibil ar fi suficiente pentru aproximativ 20 de zile de consum. Informația apare pe fondul tensiunilor din rutele maritime strategice și al creșterii prețurilor la energie.

Blocaje în Strâmtoarea Ormuz și efecte globale

Problemele din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, au amplificat îngrijorările privind securitatea energetică. Aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează în mod normal această zonă, conform Știrile ProTv.

Potrivit TVP World, restricțiile impuse de Iran asupra navigației, ca reacție la atacuri atribuite SUA și Israelului la sfârșitul lunii februarie, au contribuit la destabilizarea pieței și la creșterea rapidă a prețurilor la energie.

Vulnerabilități interne în Norvegia

Cu toate că este un exportator major de energie, Norvegia are o capacitate limitată de stocare a combustibililor rafinați. Rezervele interne acoperă doar circa 20 de zile de consum, un nivel semnificativ mai mic comparativ cu vecini precum Suedia și Finlanda, care dispun de stocuri pentru aproximativ 90 de zile.

Situația scoate în evidență dependența țării de fluxuri constante de aprovizionare și de infrastructura regională de rafinare.

Exporturi record, dar stocuri reduse

Paradoxal, problema apare în contextul unor venituri record din exporturi. Datele oficiale arată că Norvegia a vândut în luna martie 56,6 milioane de barili de petrol, generând venituri de aproximativ 4,9 miliarde de euro.

În aceeași perioadă, exporturile de gaze au adus circa 5,9 miliarde de euro, un nivel considerat istoric.

Această situație a generat discuții interne, criticii subliniind contrastul dintre rolul Norvegiei ca furnizor energetic major pentru Europa și vulnerabilitatea sa în ceea ce privește rezervele interne.

Reacția guvernului

Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a declarat că autoritățile analizează măsuri pentru reducerea consumului de combustibil, inclusiv extinderea muncii de la distanță.

„Ca țară producătoare de resurse, ne-am bazat pe producție continuă și pe proximitatea propriilor rafinării”, a explicat acesta, adăugând că, în trecut, această strategie a fost considerată suficientă.

Rol strategic în Europa

Norvegia rămâne un furnizor esențial de energie pentru state europene precum Germania, Marea Britanie și Polonia, unde acoperă aproximativ o treime din importurile de gaze.

În acest context, discuțiile privind securitatea energetică și capacitatea de stocare devin tot mai importante la nivel european, pe fondul instabilității geopolitice și al presiunilor asupra pieței globale de energie.

