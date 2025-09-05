Nota de plată, peste 63.000 de euro. Ce vedetă ar fi plătit masa la un restaurant de lux din Mallorca

Un de lux din Palma Nova, , a postat pe rețelele de socializare o poză cu nota de plată a unor clienți. Cel care a plătit 63.237,90 de euro ar fi o vedetă.

Ce s-a comandat

Cine ar fi plătit masa

La masa respectivă s-au comandat pizza și paste (12–38 euro), diverse aperitive și peste 20 de sticle de șampanie, inclusiv 17 sticle Dom Pérignon Rosé, relatează publicația germană Bild, citată de .

Cea mai mare parte din sumă a fost pentru un fel denumit „varios pescados” („diverse tipuri de pește”), care, la verificare, s-a dovedit a fi de fapt trei sticle de vin Petrus din 1986, evaluate la suma de 45.000 de euro.

Masa ar fi fost oferită de starul NBA LeBron James, pentru 18 oaspeți americani, inclusiv „un atlet de renume mondial”.

Directorul restaurantului de lux Annabel, Julio Figueroa, a refuzat să confirme identitatea clienților. El a menționat că politica localului este de confidențialitate totală.

Postarea a stârnit diferite reacții în mediul online. Unii oameni au râs, pe când alții au luat gestul ca pe unul ostentativ, ținând cont de problemele globale actuale.