În timp ce discuții despre acordul de pace dintre Ucraina și Rusia urmează să aibă loc zilele următoare, un nou atac rusesc a fost înregistrat la granița cu România. Două aeronave de luptă ale țării noastre au fost ridicate de la baza Aeriană de la Fetești, în timp ce porturile ucrainene de la Dunăre sunt atacate de drone ale țării inamice.
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit și un mesaj RO-Alert, joi, puțin după ora 10.15.
„Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail”, a transmis , joi, Ministerul Apărării.
Din fericire, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.
„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional”, a mai precizat sursa.
Mesajul RO-Alert primit de cetățenii din nordul județului Tulcea are rolul de a-i informa cu privire la un eveniment probabil: căderea unor obiecte din spațiul aerian. Mesajul are un caracter preventiv și totodată, readuce oamenilor aminte de măsurile recomandate de siguranță și adăpostire.
„Transmiterea mesajului RO-Alert a fost realizată ca urmare a unei informări primite din partea Statul Major al Forţelor Aeriene, care, prin mijloacele specifice de supraveghere, a identificat ţinte aflate în deplasare către zona de graniţă dintre România şi Ucraina. Recomandăm cetăţenilor să îşi păstreze calmul, să citească cu atenţie mesajele transmise prin sistemul RO-ALERT, să se informeze exclusiv din surse oficiale şi să anunţe de îndată la numărul unic de urgenţă 112 orice incident sau situaţie deosebită observată”, a precizat ISU Tulcea.
În timpul stării de alertă nu au fost înregistrate apeluri la 112.