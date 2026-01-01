În timp ce discuții despre acordul de pace dintre Ucraina și Rusia urmează să aibă loc zilele următoare, un nou atac rusesc a fost înregistrat la granița cu România. Două aeronave de luptă ale țării noastre au fost ridicate de la baza Aeriană de la Fetești, în timp ce porturile ucrainene de la Dunăre sunt atacate de drone ale țării inamice.

Ce mesaj a transmis Ministerul Apărării despre noul atac rusesc de la granița cu România

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit și un , joi, puțin după ora 10.15.

„Joi, 1 ianuarie, au avut loc noi atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. Sistemul de supraveghere al Ministerului Apărării Naţionale a identificat vehicule aeriene lansate de Federaţia Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre, pe direcţia Ismail”, a transmis , joi, Ministerul Apărării.

Din fericire, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.