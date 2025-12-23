B1 Inregistrari!
Eveniment » Nou record mondial! Cine este bărbatul care a cântat colinde timp de 42 de ore

Nou record mondial! Cine este bărbatul care a cântat colinde timp de 42 de ore

Selen Osmanoglu
23 dec. 2025, 12:36
Cuprins
  1. Record mondial stabilit într-un magazin din Gloucester
  2. 684 de cântece interpretate în 42 de ore
  3. Reguli stricte impuse de Cartea Recordurilor Guinness
  4. Susținere din partea comunității locale
  5. Mai mult decât un record

Proprietarul unui magazin de sandvișuri din Anglia a reușit o performanță inedită înainte de Crăciun: a cântat colinde timp de 42 de ore consecutive. El a depășit recordul mondial Guinness pentru cea mai lungă sesiune de colinde. Iată despre ce este vorba!

Record mondial stabilit într-un magazin din Gloucester

Dave Purchase, cunoscut de localnici sub numele de „Mr. Toasty”, este proprietarul magazinului On Toast, situat în Gloucester’s Warehouse 4. Pentru tentativa de record, acesta a închis temporar afacerea și s-a dedicat complet provocării Guinness, scrie Click.

Recordul anterior, de 40 de ore, fusese stabilit în 2024 de Confidence Survival Eyong, din Nigeria, potrivit UPI.

684 de cântece interpretate în 42 de ore

Maratonul muzical a început la miezul nopții din 10 decembrie și s-a încheiat în seara zilei de 12 decembrie. În acest interval, Dave Purchase a interpretat 684 de cântece de Crăciun, timp de 42 de ore consecutive.

Artistul amator a ales 38 de melodii, de la colinde tradiționale precum „Jingle Bells” până la hituri moderne interpretate de Mariah Carey sau Wham. Fiecare piesă a fost repetată de 18 ori, conform regulamentului Guinness.

Reguli stricte impuse de Cartea Recordurilor Guinness

Pentru ca recordul să fie valid, Dave Purchase a trebuit să respecte reguli foarte stricte. Între melodii, pauza maximă permisă era de 20 de secunde. De asemenea, el putea lua o pauză de cinci minute pentru fiecare oră cântată sau, alternativ, 20 de minute după patru ore consecutive de interpretare.

Pe toată durata încercării, acesta a fost monitorizat de doi arbitri și filmat permanent, cu un ceas vizibil în cadru.

Susținere din partea comunității locale

Evenimentul s-a transformat într-o adevărată sărbătoare a comunității din Gloucester. De-a lungul celor 42 de ore, lui Dave Purchase i s-au alăturat un cor de persoane care suferă de demență, un cor de copii și numeroși localnici veniți să se bucure de atmosfera festivă.

„Am exersat din ianuarie, inclusiv pe parcursul verii. Oricine trecea pe lângă apartamentul meu probabil credea că e un nebun acolo”, a declarat Dave Purchase pentru BBC.

Mai mult decât un record

Britanicul a spus că obiectivul său nu a fost doar doborârea recordului mondial, ci și aducerea comunității împreună în perioada sărbătorilor.

„Îmi doresc cu adevărat să aduc recordul mondial la Gloucester și să transform acest eveniment într-o adevărată sărbătoare a comunității aici”, a mai spus el.

