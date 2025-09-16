În momentul în care vrei să faci o schimbare în ta, iar aceasta este costisitoare, la mâna a doua sunt o variantă utilă. Cu toate acestea, ai grijă! Există unele obiecte pe care e mai bine să le cumperi noi. Iată despre ce este vorba!

Obiecte pe care le poți cumpăra la mâna a doua

Vrei o schimbare de decor, însă ai un buget limitat sau vrei să fii prietenos cu mediul? Obiectele second-hand pot fi o variantă perfectă, atunci când vine vorba de rafturi, comode sau mese. Soluții există și pentru baie.

Dacă vrei să îți schimbi chiuveta, cada de baie sau vasul de toaletă, o poți face fără probleme. Materialele din care sunt realizate acestea permit o curățare eficientă, astfel încât bacteriile și microbii să nu reprezinte un risc, iar tu să stai liniștit în casa ta și cu bugetul în limite normale, conform .

Piața de produse second-hand a crescut în ultimii ani. Fie că este vorba de buget, impactul asupra mediului sau căutarea unor obiecte unice, oamenii apelează tot mai des la această variantă.

Problemele apar atunci când vine vorba de dormitor. Aici, tot ce cumperi trebuie să fie luat nou dacă vrei să ai grijă de sănătatea ta. Așadar, varianta la mâna a doua ar fi bine să fie exclusă.

Obiecte pe care să nu le cumperi la mâna a doua

Dormitorul este sanctuarul tău, așa că ai grijă! Obiectele de pat sunt cele mai expuse la bacterii și acarieni.

Chiar și cu o igienă atentă, microorganismele nu dispar complet. Mai mult, riscul crește căci, în timpul somnului, imunitatea scade, iar contactul direct cu pilotele sau pernele folosite poate crește riscul de alergii și infecții.

Saltelele folosite reprezintă un mediu ideal pentru acarieni, principalii vinovați pentru alergii respiratorii și dermatologice. Din cauza grosimii și densității materialelor, curățarea completă la temperaturi normale este imposibilă. Temperatura necesară pentru dezinfectare ar fi mult prea ridicată pentru a fi aplicată acasă.

La ce să fii atent dacă iei obiecte la mâna a doua

Cu toate că a alege obiecte second-hand poate fi o opțiune foarte bună, trebuie să ai în vedere câteva aspecte: