Nou sau la mâna a doua? Iată cum alegi corect pentru sănătatea ta, în funcție de produs

Nou sau la mâna a doua? Iată cum alegi corect pentru sănătatea ta, în funcție de produs

Selen Osmanoglu
16 sept. 2025, 10:10
Nou sau la mâna a doua? Iată cum alegi corect pentru sănătatea ta, în funcție de produs
Cuprins
  1. Obiecte pe care le poți cumpăra la mâna a doua
  2. Obiecte pe care să nu le cumperi la mâna a doua
  3. La ce să fii atent dacă iei obiecte la mâna a doua

În momentul în care vrei să faci o schimbare în casa ta, iar aceasta este costisitoare, produsele la mâna a doua sunt o variantă utilă. Cu toate acestea, ai grijă! Există unele obiecte pe care e mai bine să le cumperi noi. Iată despre ce este vorba!

Obiecte pe care le poți cumpăra la mâna a doua

Vrei o schimbare de decor, însă ai un buget limitat sau vrei să fii prietenos cu mediul? Obiectele second-hand pot fi o variantă perfectă, atunci când vine vorba de rafturi, comode sau mese. Soluții există și pentru baie.

Dacă vrei să îți schimbi chiuveta, cada de baie sau vasul de toaletă, o poți face fără probleme. Materialele din care sunt realizate acestea permit o curățare eficientă, astfel încât bacteriile și microbii să nu reprezinte un risc, iar tu să stai liniștit în casa ta și cu bugetul în limite normale, conform Click.

Piața de produse second-hand a crescut în ultimii ani. Fie că este vorba de buget, impactul asupra mediului sau căutarea unor obiecte unice, oamenii apelează tot mai des la această variantă.

Problemele apar atunci când vine vorba de dormitor. Aici, tot ce cumperi trebuie să fie luat nou dacă vrei să ai grijă de sănătatea ta. Așadar, varianta la mâna a doua ar fi bine să fie exclusă.

Obiecte pe care să nu le cumperi la mâna a doua

Dormitorul este sanctuarul tău, așa că ai grijă! Obiectele de pat sunt cele mai expuse la bacterii și acarieni.

Chiar și cu o igienă atentă, microorganismele nu dispar complet. Mai mult, riscul crește căci, în timpul somnului, imunitatea scade, iar contactul direct cu pilotele sau pernele folosite poate crește riscul de alergii și infecții.

Saltelele folosite reprezintă un mediu ideal pentru acarieni, principalii vinovați pentru alergii respiratorii și dermatologice. Din cauza grosimii și densității materialelor, curățarea completă la temperaturi normale este imposibilă. Temperatura necesară pentru dezinfectare ar fi mult prea ridicată pentru a fi aplicată acasă.

La ce să fii atent dacă iei obiecte la mâna a doua

Cu toate că a alege obiecte second-hand poate fi o opțiune foarte bună, trebuie să ai în vedere câteva aspecte:

  • Verifică starea obiectului: Fie că este vorba de mobilă sau obiecte sanitare, analizează cu atenție ceea ce ți se oferă. Uită-te dacă obiectul are crăpături, urme de uzură sau alte defecte.
  • Pune întrebări: Dacă achiziția se efectuează online, cere mai multe fotografii cu produsul și fii atent la detalii. Solicită informații despre istoricul obiectului, starea de uzură și durata de viață.
  • Testează: Dacă e vorba de un obiect de mobilier și îl ai în față, testează-l! Pune-te pe scaun, deschide uși sau sertare, pune-l la încercare! Este conform așteptărilor tale? Dacă obiectul are defecte, vei vedea pe moment.
  • Compară prețul obiectului second-hand cu prețul unuia nou: Pentru a preveni orice risc, compară prețul obiectului la mâna a doua cu obiectul nou. Vezi care e diferența și gândește-te dacă merită banii în minus sau în plus. Uneori, obiectele cu un preț mic ascund defecte la care poate că nici nu te gândești.
  • Ai grijă la sănătatea ta: Unele obiecte necesită curățare profesională. Spre exemplu, în cazul mobilierului, șlefuirea vopsirea sau dezinfectarea pot fi necesare, și, mai mult, pot prelungi durata de viață a acestora.
  • Fă alegeri corecte pentru tine: Un preț mic poate fi extrem de tentant, însă ai grijă să nu cazi singur într-o capcană. Nu alege doar pentru preț, ci alege pentru tine. Produsul ar trebui să fie pe stilul tău și conform nevoilor tale. Calitatea și necesitatea sunt mai importante decât prețul mic, în special când vine vorba de folosirea obiectului pentru o perioadă îndelungată.
Tags:
