Nouă capcană online! Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului

Nouă capcană online! Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului

Ana Beatrice
31 oct. 2025, 18:36
Cuprins
  1. Nouă capcană online! Cum poți identifica această fraudă
  2. Ce măsuri de precauție să iei împotriva tentativelor de fraudă online

Nouă capcană online! Un pop‑up fals apare pe site‑uri, pretinzând că Poliția Română și DNSC impun o amendă de 2.500 lei. Victimele ajung pe site-uri false de plată, construite pentru a părea legitime. Acolo, infractorii solicită detaliile cardului pentru a le sustrage banii.

Nouă capcană online! Cum poți identifica această fraudă

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis vineri, 31 octombrie, o nouă tentativă de fraudă online. Mai mulți utilizatori au sesizat pop-up-uri false pe site-uri, în special cu conținut pentru adulți.

Notificarea falsă pretinde că dispozitivul utilizatorului a fost blocat din cauza accesărilor repetate ale unor pagini ilegale. Pentru „deblocare”, victima este rugată să plătească o amendă către Poliția Română.

„Atacatorii se bazează pe emoționarea potențialelor victime, care din pricina rușinii, nu ar raporta mai departe aceste tentative autorităților din domeniu”, potrivit sursei menționate.

După ce mesajul apare, victima este trimisă către o pagină de plată falsă, unde logo-ul DNSC este folosit neautorizat și i se cer datele bancare. „Bineînțeles, nu este vorba despre o notificare autentică sau amendă veridică, totul fiind parte dintr-o tentativă de fraudă”.

Ce măsuri de precauție să iei împotriva tentativelor de fraudă online

DNSC recomandă să verifici întotdeauna dacă notificările oficiale provin cu adevărat de la autorități, folosind canale de comunicare separate. De asemenea, nu furniza date personale sau bancare pe site-uri suspecte. Autoritățile din România nu transmit amenzi prin intermediul unor notificări de tip pop-up.

Fii atent la greșeli de exprimare sau gramaticale, care pot semnala că mesajul provine de la atacatori nevorbitori de limba română. Dacă ai introdus date de card și ai confirmat plata, contactează imediat banca și apoi Poliția pentru a depune plângere.

Este important să raportezi astfel de tentative către DNSC prin 1911 sau pnrisc.dnsc.ro, pentru a avertiza și proteja alți utilizatori online. Nu în ultimul rând, informează familia, prietenii și cunoscuții despre aceste escrocherii, pentru a-i ajuta să evite situații similare în viitor.

