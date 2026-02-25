B1 Inregistrari!
Județul Neamț, prezent cu nouă obiective într-o competiție turistică de top pentru 2026. Cum sunt evaluate destinațiile și ce urmează

Iulia Petcu
25 feb. 2026, 10:43
Cheile Bicazului, jud. Neamț Sursa foto: Profimedia
Cuprins
  1. Ce înseamnă prezența Neamțului în competiția „Destinația Anului 2026”
  2. Cum se desfășoară etapa următoare a competiției

Județul Neamț intră în competiția turistică națională cu un portofoliu divers, care acoperă orașe, sate, arii naturale și obiective culturale. Nouă destinații locale au fost incluse în cursa „Destinația Anului 2026”, potrivit unui anunț oficial.

Ce înseamnă prezența Neamțului în competiția „Destinația Anului 2026”

Președintele Consiliului Județean a anunțat că includerea celor nouă destinații confirmă strategia de dezvoltare turistică aplicată în ultimii ani. Daniel Vasilică Harpa a declarat că „Prezenţa celor nouă destinaţii din judeţul Neamţ în această competiţie este o onoare şi o confirmare a muncii depuse pentru dezvoltarea turismului local. Neamţul are un potenţial extraordinar, iar această recunoaştere arată că judeţul nostru devine un reper pe harta turistică a României”.

Selecția acoperă turism urban, de aventură, ecumenic, cultural și de natură, din aproape toate zonele județului. Diversitatea categoriilor indică o ofertă turistică echilibrată, capabilă să atragă public variat, de la familii la turiști interesați de experiențe active.

Lista include Piatra Neamț, înscris la categoria „Orașe care inspiră”, precum și Bicaz și împrejurimile și Ținutul Zimbrului, la „Tărâmuri fermecate”. Alte nominalizări sunt Vânători-Neamț, Durău Park, Experiențe pe Riviera Lacului Bicaz, Mănăstirea Neamț, Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni și Via Ferrata Astragalus din Cheile Șugăului-Munticelu.

Cum se desfășoară etapa următoare a competiției

Destinațiile intră într-o fază de evaluare la nivel național, urmată de votul public, care va decide câștigătorii ediției. Procesul combină criterii de atractivitate, infrastructură și experiență turistică oferită vizitatorilor, scrie Agerpres.

Recent, Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism a plasat Ținutul Neamțului pe locul patru într-un clasament național al destinațiilor recomandate. Rezultatul consolidează vizibilitatea județului într-un moment cheie pentru promovarea turismului intern.

