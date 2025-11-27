B1 Inregistrari!
Profesorii, revoltați de noua programă școlară. Textele recomandate la Limba română, similare cu cele de acum trei decenii

27 nov. 2025, 20:57
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. De când va fi implementată noua programă școlară pentru liceu
  2. Cum descriu specialiștii noua programă școlară pentru liceu
  4. Ce cerințe au elevii pentru Ministerul Educaţiei

Noua programă școlară pentru liceu a stârnit un val de controverse în rândul profesorilor. Limba și literatura română este cea care a provocat cele mai mari nemulțumiri, iar asta pentru că profesorii sunt de părere că autorii propuși îi vor îndepărta și mai mult de lectură pe tineri. Sunt grei și au scris poate cu secole în urmă, pe când cei moderni sau chiar contemporani, care i-ar putea captiva pe elevi, nici nu sunt luați în calcul.

De când va fi implementată noua programă școlară pentru liceu

Elevii care vor fi toamna viitoare boboci sunt primii care vor învăța după programa actualizată de Ministerul Educației. De departe, cea mai controversată materie este Limba și literatura română, acolo unde copiii vor trebui să studieze autori precum Dinicu Golescu, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi, Dimitrie Bolintineanu, Niccolò Machiavelli, Montesquieu, Molière şi Balzac. Profesorii sunt de părere că reforma, în loc să îi ajute pe elevi să se apropie de lecturile zilelor noastre, îi obligă să studieze texte similare cu cele găsite în manualele de acum 35 de ani.

„Se va distruge tot ce a fost bun construit. În primul rând, interesul copiilor pentru lectură! În momentul de faţă, să îl pui pe copil în faţa unui text de Neculce […] nu va înţelege termenii, îi va fi greu, nu va putea să citească mai mult de un fragmenţel!”, a explicat profesoara de limba română, Ionela Neagoe, pentru Observator News.

Teoretic, 1.500 de profesori ar trebui să facă parte din grupurile de lucru ale Ministerul Educației. În realitate, multe cadre didactice acuză că nu au fost nici măcar consultate. Angajații din mediul universitar par să fi avut întâietate când vine vorba de propuneri, iar asta pentru că ar avea mai multă expertiză când vine vorba de conținuturi pentru copii.

Cum descriu specialiștii noua programă școlară pentru liceu

Nici la matematică situația nu este mai roz. Într-o postare pe Facebook, o profesoară scrie că programa din clasa a XII-a e identică cu cea din 1978.

„O tendinţă de proces mai degrabă conservatoare decât inovatoare. Am primit deja semnale despre diverse discipline despre care profesionişti ai domeniului acuză un anume tip de […] reticenţă în a introduce în conţinuturi teme, subiecte deschise”, a declarat specialistul în educaţie Marian Staş.

Ce cerințe au elevii pentru Ministerul Educaţiei

Elevii văd diferit problema. Ei cer Ministerului să acorde mai multă atenție domeniilor actuale, de interes, cum ar fi inteligența artificială. În plus, ei își doresc să simtă mai mult sprijin când vine vorba de dezvoltarea extrașcolară.

„Ar trebui aprofundate mai mult domeniile care contează în acest moment, de exemplu inteligenţa artificială, ar trebui pus un accent mai mare şi pe dezvoltarea copilului în mediul extraşcolar”, este de părere Maria, o elevă.

Odată aprobată noua programă, urmează elaborarea și printarea manualelor, precum și instruirea profesorilor pentru noile conținuturi.

