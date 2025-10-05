B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Noua rută feroviară Kiev–București. Când pornește primul tren și cât costă o călătorie

Noua rută feroviară Kiev–București. Când pornește primul tren și cât costă o călătorie

Ana Beatrice
05 oct. 2025, 14:00
Noua rută feroviară Kiev–București. Când pornește primul tren și cât costă o călătorie
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum va funcționa noua rută feroviară Kiev–București
  2. Cât costă un bilet pe noua rută
  3. Ce reprezintă această rută pentru Ucraina și România

Noua rută feroviară Kiev–București va deveni operațională începând cu data de 10 octombrie 2025, potrivit anunțului făcut de Ministerul Dezvoltării Comunitare și Teritoriilor din Ucraina. Compania națională Ukrzaliznytsia introduce această legătură zilnică pentru a facilita transportul între Ucraina și România, dar și pentru a consolida integrarea Ucrainei în spațiul european de transport.

Cum va funcționa noua rută feroviară Kiev–București

Trenul va circula zilnic pe ruta Kiev – Vinnița – Jmerinka – Mohiliv-Podilski (Moghilău, la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova) – Vălcineț – Ungheni – Iași – București.

Plecarea din Kiev este programată la ora 06:30, iar sosirea în capitala României va avea loc la 06:47, în dimineața următoare. În sens invers, trenul va pleca din București la ora 19:10 și va ajunge în Kiev la ora 19:41 a doua zi. Capătul de linie va fi în Gara de Nord din București, de unde pasagerii vor avea legături directe către Aeroportul Otopeni și alte destinații interne, potrivit zn.ua.

Cât costă un bilet pe noua rută

Prețul unui bilet într-un vagon de tip cușetă este de aproximativ 3.800 de grivne, echivalentul a circa 90 de euro sau 500 de lei. Biletele pot fi cumpărate online, prin aplicația mobilă Ukrzaliznytsia sau direct de pe site-ul oficial al companiei.

Inițial, testele pentru legătura feroviară București–Kiev au fost realizate prin Chișinău, însă operatorul ucrainean a renunțat la această rută în favoarea unui traseu mai direct, prin Republica Moldova, cu punct de trecere la Ungheni.

Ce reprezintă această rută pentru Ucraina și România

Ministerul Dezvoltării Comunitare și Teritoriilor din Ucraina a transmis că noua rută feroviară Kiev–București este „un pas important către integrarea Ucrainei în spațiul european de transport”. Noua legătură feroviară are un rol strategic, în contextul extinderii conexiunilor Ucrainei cu Uniunea Europeană și consolidării relațiilor economice și turistice cu România.

Recent, compania Ukrzaliznytsia a anunțat că a remediat o defecțiune tehnică ce a afectat temporar accesul la serviciile sale online, subliniind că sistemele funcționează acum normal.

