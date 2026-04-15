Costel Grojdea, noul șef al ITM București, vine la instituție cu un Lamborghini Urus de 300.000 de euro, care nu apare în declarația de avere. În intervențiile sale publice, Grojdea a spus că „nu îmi plac șpăgarii”.

Bolidul aparține unui SRL din Iași, SC Nemo Wash SRL, leasingul fiind plătit de o companie care a fost verificată în trecut de Grojdea de mai multe ori când era la șefia ITM Iași, fără să fie descoperite nereguli.

Paparazzii l-au surprins pe Grojdea la o benzinărie din București, unde a dat 600 de lei pe combustibil.

Ce venituri a raportat șeful ITM București

În ultima declarație de avere, Costel Grojdea a raportat un salariu de 82.120 de lei la ITM Iași, în timp ce un Lamborghini Urus, fără toate dotările, costă cam 300.000 de euro, adică 1.5 milioane de lei, mai scrie Mediaflux.

El își completează veniturile salariale cu cele obținute ca membru în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică (IFT) Iași. Conform declarației de avere depuse în 2024, acesta are un venit total de 101.078 lei, din care 82.120 a fost salariul anual de director. În medie, veniturile sale au fost de aproximativ 8.400 de lei din funcțiile sale publice, bani la care se adaugă 15.000 de lei obținuți din chirii.

De asemenea, Costel Grojdea a fost și subiectul unor investigații locale privind o serie de terenuri la marginea unui lac care au ajuns să fie deținute de firma familiei în urmă cu 10 ani pentru o redevență infimă.