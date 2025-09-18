B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nu accepta aceste cadouri! Tradițiile spun că aduc ghinion în viața ta

Nu accepta aceste cadouri! Tradițiile spun că aduc ghinion în viața ta

Ana Beatrice
18 sept. 2025, 13:18
Nu accepta aceste cadouri! Tradițiile spun că aduc ghinion în viața ta
Sursa Foto: Flickr.com
Cuprins
  1. De ce nu ar trebui să primești cuțite și obiecte ascuțite
  2. De ce batista este considerată un simbol al despărțirii
  3. De ce oglinzile atrag energii negative
  4. Ce semnificație ascunsă au ceasurile
  5. De ce sunt perlele considerate lacrimi
  6. Ce alte cadouri aduc ghinion, potrivit tradițiilor
  7. Care este originea acestor superstiții

În cultura românească, oferirea unui cadou este un gest de respect, apreciere și ospitalitate. Fie că este vorba despre o aniversare, o vizită de curtoazie sau o nuntă, darul simbolizează bunăvoința și recunoștința față de gazdă. Totuși, tradițiile locale și superstițiile vechi arată că există anumite obiecte considerate nepotrivite sau chiar aducătoare de ghinion. Dincolo de valoarea lor practică ori estetică, aceste cadouri ar fi legate de simboluri negative, de lacrimi, despărțiri sau energii rele.

Care sunt, așadar, darurile pe care nu ar trebui să le primești niciodată și de ce?

De ce nu ar trebui să primești cuțite și obiecte ascuțite

Deși utile în bucătărie sau ca obiecte de colecție, cuțitele și alte obiecte ascuțite nu sunt considerate potrivite pentru a fi oferite în dar. Tradiția spune că acestea „taie” legăturile de prietenie sau de familie și pot aduce certuri și conflicte. Din acest motiv, ele nu ar trebui primite la aniversări, nunți sau alte momente festive.

Pentru a evita ghinionul, există un obicei: persoana care primește un cuțit trebuie să ofere în schimb o monedă, simulând astfel o cumpărare și nu o primire în dar.

De ce batista este considerată un simbol al despărțirii

Un alt obiect aparent banal, dar încărcat de semnificații negative, este batista. În tradițiile populare, ea simbolizează lacrimile și suferința, fiind asociată cu doliul și despărțirile. Astfel, batista nu ar trebui primită ca dar la o zi de naștere sau la o nuntă, potrivit lovedeco.ro.

Asocierea vine din faptul că batista este folosită în momente de plâns sau de rămas bun, iar aducerea ei într-un context festiv ar „chema” necazurile.

De ce oglinzile atrag energii negative

Oglinzile sunt obiecte cu o simbolistică puternică. În folclorul românesc, spargerea unei oglinzi aduce șapte ani de ghinion. Totodată, se crede că o oglindă oferită cadou atrage energiile negative și necazurile în casa celui care o primește.

Din acest motiv, tradiția spune că oglinzile nu trebuie oferite la mutarea într-o locuință nouă sau la alte evenimente importante din viață.

Ce semnificație ascunsă au ceasurile

Deși adesea oferite ca daruri elegante, ceasurile sunt asociate cu trecerea timpului. Superstițiile spun că un ceas primit cadou simbolizează numărarea timpului rămas din viața destinatarului. Această credință își are originea în cultura asiatică și a fost preluată treptat și în România.

Din acest motiv, ceasurile nu ar trebui oferite la aniversări sau la începutul unui nou drum, cum ar fi căsătoria.

De ce sunt perlele considerate lacrimi

Deși frumoase și valoroase, perlele poartă o încărcătură simbolică negativă în credințele populare. Ele sunt văzute drept lacrimile sufletelor pierdute, iar oferirea lor ar aduce tristețe și nefericire. Din acest motiv, perlele nu se dau cadou la aniversări sau nunți, chiar dacă la prima vedere par o alegere rafinată.

Ce alte cadouri aduc ghinion, potrivit tradițiilor

Pe lângă cele menționate, există și alte obiecte considerate nepotrivite:

  • Portofele goale – se spune că atrag sărăcia, de aceea, dacă dăruiești un portofel, acesta trebuie să conțină măcar o monedă.

  • Flori în număr par – în România, florile în număr par se duc la înmormântări, iar oferirea lor în alte contexte este considerată un semn rău.

  • Lumânări – cele simple, asociate cu înmormântările, nu sunt considerate un cadou potrivit pentru ocazii festive.

Care este originea acestor superstiții

Multe dintre aceste credințe provin din vechi ritualuri și asocieri simbolice. Obiectele ascuțite erau folosite în trecut pentru protecție, dar și pentru „tăierea” legăturilor. Oglinzile și ceasurile apar în tradiții din mai multe culturi, legate de destin și trecerea timpului. Chiar dacă științific nu există dovezi că un cadou poate influența viața unei persoane, superstițiile se păstrează prin respectarea tradiției sau, pur și simplu, din dorința de a evita riscurile.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce au descoperit oamenii la mormântul lui Ion Iliescu, la aproape 2 luni de la înmormântare. Imaginea spune totul
Eveniment
Ce au descoperit oamenii la mormântul lui Ion Iliescu, la aproape 2 luni de la înmormântare. Imaginea spune totul
De ce doarme pisica pe tine? Explicația este mult mai profundă decât ai crede
Eveniment
De ce doarme pisica pe tine? Explicația este mult mai profundă decât ai crede
Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket
Eveniment
Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket
Mircea Barbu: „Șeful securității fraților Tate, dat la o parte după 5 ani”. Care ar fi motivul
Eveniment
Mircea Barbu: „Șeful securității fraților Tate, dat la o parte după 5 ani”. Care ar fi motivul
Încep înscrierile pentru programul „Rabla” 2025. Ce a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu
Eveniment
Încep înscrierile pentru programul „Rabla” 2025. Ce a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu
Trucurile unei mame: cum își convinge copiii să mănânce sănătos? Iată câteva metode creative
Eveniment
Trucurile unei mame: cum își convinge copiii să mănânce sănătos? Iată câteva metode creative
Cum să scapi de răceală: sfaturi utile și metode dovedite
Eveniment
Cum să scapi de răceală: sfaturi utile și metode dovedite
Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta, o nouă campanie PhotoArt by Ralf
Eveniment
Body Poetry, versuri fotografiate pe pielea ta, o nouă campanie PhotoArt by Ralf
Unul dintre cei mai temuți criminali în serie din România scapă de închisoare pe viață: Avea o „listă neagră” cu 17 oameni
Eveniment
Unul dintre cei mai temuți criminali în serie din România scapă de închisoare pe viață: Avea o „listă neagră” cu 17 oameni
„Soarele se trezește încet”: NASA avertizează că ar putea exista fenomene spațiale extreme
Eveniment
„Soarele se trezește încet”: NASA avertizează că ar putea exista fenomene spațiale extreme
Ultima oră
15:01 - Adriana Bahmuțeanu va purta rochie neagră la cununia cu George Restivan: „E un semn de respect”
14:55 - Andreea Antonescu rupe tăcerea! Ce spune despre relația cu Andreea Bălan
14:53 - Ce au descoperit oamenii la mormântul lui Ion Iliescu, la aproape 2 luni de la înmormântare. Imaginea spune totul
14:25 - De ce doarme pisica pe tine? Explicația este mult mai profundă decât ai crede
14:21 - Ce s-a aflat în meniul banchetului organizat de regele Charles al III-lea pentru Donald Trump
14:18 - Ioana Dogioiu, răspuns pentru Sorin Grindeanu, în plin „război” al plafonării prețurilor: „Nu intenționez să-mi cer scuze pentru nimic”
13:57 - Cine este interpreta de muzică populară surprinsă furând produse într-un supermarket
13:32 - Cristina Ich, reacție acidă pe rețelele de socializare: „Cine ești tu să-mi spui tu pe cine să plac?”. Ce a transmis influencerița
13:30 - Mircea Barbu: „Șeful securității fraților Tate, dat la o parte după 5 ani”. Care ar fi motivul
13:15 - Noi tensiuni în coaliția de guvernare. Mihai Tudose, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu a câștigat un concurs de prim-ministru pe persoană fizică”