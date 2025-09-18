Nu accepta aceste cadouri! Tradițiile spun că aduc ghinion în viața ta

În cultura românească, oferirea unui cadou este un gest de respect, apreciere și . Fie că este vorba despre o aniversare, o vizită de curtoazie sau o nuntă, darul simbolizează bunăvoința și recunoștința față de gazdă. Totuși, tradițiile locale și superstițiile vechi arată că există anumite obiecte considerate nepotrivite sau chiar . Dincolo de valoarea lor practică ori estetică, aceste cadouri ar fi legate de simboluri negative, de lacrimi, despărțiri sau energii rele.

Care sunt, așadar, darurile pe care nu ar trebui să le primești niciodată și de ce?

De ce nu ar trebui să primești cuțite și obiecte ascuțite

Deși utile în bucătărie sau ca obiecte de colecție, cuțitele și alte obiecte ascuțite nu sunt considerate potrivite pentru a fi oferite în dar. Tradiția spune că acestea „taie” legăturile de prietenie sau de familie și pot aduce certuri și conflicte. Din acest motiv, ele nu ar trebui primite la aniversări, nunți sau alte momente festive.

, există un obicei: persoana care primește un cuțit trebuie să ofere în schimb o monedă, simulând astfel o cumpărare și nu o primire în dar.

De ce batista este considerată un simbol al despărțirii

Un alt obiect aparent banal, dar încărcat de semnificații negative, este batista. În tradițiile populare, ea simbolizează lacrimile și suferința, fiind asociată cu doliul și despărțirile. Astfel, batista nu ar trebui primită ca dar la o zi de naștere sau la o nuntă, potrivit .

Asocierea vine din faptul că batista este folosită în momente de plâns sau de rămas bun, iar aducerea ei într-un context festiv ar „chema” necazurile.

De ce oglinzile atrag energii negative

Oglinzile sunt obiecte cu o simbolistică puternică. În folclorul românesc, spargerea unei oglinzi aduce șapte ani de ghinion. Totodată, se crede că o oglindă oferită cadou atrage energiile negative și necazurile în casa celui care o primește.

Din acest motiv, tradiția spune că oglinzile nu trebuie oferite la mutarea într-o sau la alte evenimente importante din viață.

Ce semnificație ascunsă au ceasurile

Deși adesea oferite ca daruri elegante, ceasurile sunt asociate cu trecerea timpului. Superstițiile spun că un ceas primit cadou simbolizează numărarea timpului rămas din viața destinatarului. Această credință își are originea în cultura asiatică și a fost preluată treptat și în România.

Din acest motiv, ceasurile nu ar trebui oferite la aniversări sau la începutul unui nou drum, cum ar fi căsătoria.

De ce sunt perlele considerate lacrimi

Deși frumoase și valoroase, perlele poartă o încărcătură simbolică negativă în credințele populare. Ele sunt văzute drept lacrimile sufletelor pierdute, iar oferirea lor ar aduce tristețe și nefericire. Din acest motiv, perlele nu se dau cadou la aniversări sau nunți, chiar dacă la prima vedere par o alegere rafinată.

Ce alte cadouri aduc ghinion, potrivit tradițiilor

Pe lângă cele menționate, există și alte obiecte considerate nepotrivite:

Portofele goale – se spune că atrag sărăcia, de aceea, dacă dăruiești un portofel, acesta trebuie să conțină măcar o monedă.

Flori în număr par – în România, florile în număr par se duc la înmormântări, iar oferirea lor în alte contexte este considerată un semn rău.

Lumânări – cele simple, asociate cu înmormântările, nu sunt considerate un cadou potrivit pentru ocazii festive.

Care este originea acestor superstiții

Multe dintre aceste credințe provin din vechi ritualuri și asocieri simbolice. Obiectele ascuțite erau folosite în trecut pentru protecție, dar și pentru „tăierea” legăturilor. Oglinzile și ceasurile apar în tradiții din mai multe culturi, legate de destin și trecerea timpului. Chiar dacă științific nu există dovezi că un cadou poate influența viața unei persoane, superstițiile se păstrează prin respectarea tradiției sau, pur și simplu, din dorința de a evita riscurile.