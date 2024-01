Nu mai sunt bani pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro. Ministrul Familiei, Natalia Intotero: Cred că vom reuși să convingem Ministerul Finanțelor să găsească fonduri și pentru acest program (VIDEO)

Natalia Intotero (PSD), ministrul Familiei, a admis că pe acest an a programului de fertilizare in vitro, dar și-a manifestat încrederea că Ministerul Finanțelor va găsi banii necesari.

Amintim că, prin acest program național, cuplurile infertile care doresc să aibă copii în valoare de aproximativ 15.000 lei pentru tratament și proceduri medicale necesare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Probleme cu banii pentru programul de fertilizare in vitro

„Cele 10.000 de proceduri care au fost bugetate pentru 2023 beneficiază de finanțare. Decontarea lor e specială: când o familie depune un dosar, e evaluat și declarați eligibil apoi, conform sfaturilor mediciului, când acesta consideră că ambii părinți sunt pregătiți pentru tratament și procedura în sine de inseminare, e de durată… De aceea, pentru 2023 am avut bugetate 10.000 de proceduri, dar nu toate au putut fi decontate. La finalul anului, Ministerul Finanțelor a luat de la toate ministerele banii care nu au fost cheltuiți, pentru a fi distribuți la Fondul de rezervă și dați unde era urgența.

Pentru 2024 am primit diferența pentru cele 10.000 de proceduri. Avem până acum peste 1.000 de sarcini confirmate și peste 52 de bebeluși. În octombrie a fost prima naștere, de atunci încep să se vadă roadele acestui program.

Pentru 2023 am avut 10.000 de proceduri și peste 24.000 de solicitări eligibile, deci există o solicitare foarte mare, românii chiar au nevoie de acest program. Am depus un amendament care a trecut de comsiile de specialitate, dar a fost cumva respins la Comisia de buget-finanțe, că Ministerul de Finanțe a spus atunci că nu găsește sursă de finanțare. A promis cumva, că am avut discuți în Guvern, că va găsi o cale de rezolvare. Noi ne vom strădui ca cele 10.000 de proceduri să fie decontate în cel mai scurt timp și să punem apoi pe masă pentru 2024. Cred că printr-un efort comun și justificarea necesității acestui program vom reuși să convingem Ministerul Finanțelor”, a declarat Natalia Intotero.

Buget tăiat la jumătate pentru Ministerul Familiei

Intotero a mai precizat că bugetul Ministerului Familiei pe acest an e cu 46% mai mic față de cel din 2023: „Încercăm să găsim soluții prin fondurile europene și muncim intens pentru a atrage fondurile europene, pentru a suplini problemele de la bugetul național”.