În contextul deficitului tot mai evident de din municipiu, Administrația Cimitirelor Giurgiu a inițiat o amplă acțiune de inventariere a acestora.

Demersul vizează identificarea locurilor nerevendicate sau neîngrijite. Acestea ar putea fi ulterior redistribuite către alte persoane, potrivit reprezentanților instituției.

De ce se inventariază locurile de veci

În municipiul , autoritățile se confruntă cu o lipsă tot mai accentuată de locuri de veci disponibile pentru noi atribuiri. În acest context, Administrația Cimitirelor a demarat o acțiune amplă de inventariere. Aceasta are ca scop identificarea mormintelor abandonate sau pentru care nu au mai fost achitate taxele de concesiune de ani de zile.

„În municipiu a fost constatată o lipsă a locurilor de veci pentru noi atribuiri și pentru că sunt situații în care după o perioadă de doi-trei ani și uneori chiar 10 sau 20 de ani nimeni nu a venit să mai îngrijească mormintele sau să achite taxele de concesiune, am demarat procedura de inventariere a locurilor de veci”, a declarat șeful instituției, George Țigănilă, pentru Agerpres.

Cum se realizează redistribuirea și ce proceduri se aplică

Procesul presupune contactarea urmașilor prin notificări oficiale, pentru a li se oferi posibilitatea de a revendica sau întreține locurile respective. În lipsa unui răspuns, autoritățile sunt obligate să le redistribuie altor persoane. „Noi trimitem scrisori către urmași și dacă nimeni nu ne dă un răspuns suntem obligați ca acele locuri de veci să le dăm altor persoane”, a mai explicat George Țigănilă.

În astfel de cazuri, procedura include deshumarea, întocmirea unui proces-verbal și transferul rămășițelor la osuarul din cadrul cimitirului Cimitirul Sfântul Gheorghe Nou. Au existat și situații în care proprietarii au renunțat voluntar la locuri sau au solicitat rămășițele rudelor pentru reînhumare. În prezent, în cele trei cimitire de stat din municipiu, care însumează aproximativ 40.000 de locuri, nu mai există spații libere, cu excepția unor locuri rezervate pentru urgențe.

Ce soluții a aprobat Consiliul Local și ce costuri există

Potrivit sursei menționate, pentru a gestiona această criză, a aprobat recent atribuirea unui teren destinat înființării unui nou cimitir privat, cu o capacitate de până la 3.000 de locuri.

Deși în municipiu mai funcționează deja un cimitir privat, mulți locuitori consideră că tarifele practicate sunt prea ridicate și dificil de suportat. Problema locurilor de veci rămâne una sensibilă. Aceasta se află la intersecția dintre necesitate, proceduri administrative stricte și accesibilitate financiară pentru comunitate.