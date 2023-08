Nu uită de unde a plecat. Ramona Olaru, ajutor de nădejde pentru părinții săi: „Eu le trimit bani în fiecare săptămână”

susținute pentru a ajunge în punctul actual al vieții sale, deși a întâmpinat numeroase provocări pe parcurs. Cu determinare, a învățat să fie puternică și să-și urmărească visurile cu tenacitate. La 34 de ani, a atins succesul într-o carieră televizată promițătoare. Nu doar atât, își susține și părinții financiar în mod constant.

Ramona Olaru, un real sprijin pentru părinții săi

„Da, în fiecare lună e o sumă, dar eu le trimit bani în fiecare săptămână. De multe ori uit în ce punct am ajuns din viață și de unde am plecat și, mai am câte un moment, seara când ajung acasă și mă gândesc că ar trebui să îmi mulțumesc în primul rând mie și apoi lui Dumnezeu. Deși nu am fost așa cu divinitatea în general, ar trebui să mulțumesc pentru punctul în care am ajuns și pentru cât de bine sunt acum. Am început în ultimii ani să fac lucrul acesta mai des, să mulțumesc”, a mărturisit Ramona Olaru pentru .

Vedeta a muncit de mică

nu a fost ușoară. A lucrat încă de la o vârstă fragedă pentru a-și plăti școala, muncind pe câmp în timpul vacanțelor și școlii. Aceste provocări au contribuit la dezvoltarea ei ca femeie puternică și independentă.

„Foarte bine sau cel puțin așa pot să zic acum că m-am descurcat foarte bine, pentru că au trecut atâția ani. Dar, la vremea respectivă, îți dai seama, a trebuit să muncesc de la 10-12 ani ca să îmi fac bani să pot să mă duc la școală. Mă duceam cu ziua la muncă la cules la porumb, la chestii de genul acesta, la sapă și în vacanță, dar și în timpul școlii, după ore”, a mai spus vedeta pentru sursa menționată anterior.