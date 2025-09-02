Numărul cazurilor de Covid este în creștere. Medicul Adrian Marinescu, despre caracteristicile bolii

Numărul cazurilor de îmbolnăvire cu Covid-19 este în creștere, a avertizat medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balş”. Pe de altă parte, cele mai multe cazuri sunt ușoare.

Medicul a declarat că România se confruntă cu un nou episod, destul de serios, de infectări cu . Pe de altă parte, atrage atenția, acesta, nu sunt elemente din care să rezulte că agresivitatea virusului a crescut. În cele mai multe cazuri este vorba despre îmbolnăviri ușoare.

„După încheierea pandemiei, în 2022, am trecut la etapa de convieţuire cu virusul SARS-CoV-2, convieţuire care nu este întotdeauna armonioasă. Am mai avut astfel de episoade, avem un episod, aş spune, destul de serios acum. Din fericire nu sunt elemente care să spună că este o agresivitate sporită, că ne aşteptăm să avem un procent important de cazuri, cum a fost la „valul Delta”. Cele mai multe sunt cazuri uşoare”, a explicat Adrian Marinescu, conform Agerpres.

Medicul a spus că presiunea pe spitalele de boli infecționase a crescut deoarece între bolnavi sunt persoane cu boli cronice, bătrâni sau copii care au nevoie de monitorizare. Or, în aceste condiții este nevoie de măsuri care să permită prioritizarea internărilor.

„Având nevoie de locuri, trebuie să faci nişte circuite şi este destul de complicat, de exemplu la Institutul «Matei Balş», în ultimele săptămâni, la copii dar şi la adulţi să găseşti aceste locuri, să ai saloane dedicate. O soluţie, din punctul meu de vedere, este ca fiecare spital să vadă pacienţii cu infecţie SARS-CoV-2”, a precizat medicul.

Adrian Marinescu a declarat că numărul de cu Covid-19 ar putea creşte odată cu începerea noului an şcolar. El a spus că nu va fi o creștere foarte mare, iar formele de îmbolnăvire vor fi destul de ușoare.

„Este posibil să crească (numărul de cazuri – n.r.), dar nu mă aştept să fie ceva exponenţial. Eu cred că, la un moment dat, se vor stinge lucrurile şi oricum este vorba despre o convieţuire care presupune forme uşoare în cele mai multe dintre cazuri. Adică cei mai mulţi au de fapt o simplă percepţie de infecţie virală, ca la o viroză şi care se rezolvă şi fără un tratament ţintit. Putem vorbi de simptomatice, antiinflamatoare”, a arătat Adrian Marinescu.

Medicul a precizat că, tot în contextul începerii noului an şcolar, vor fi importante regulile de igienă. El a recomandat ca un copil bolnav să nu fie trimis în colectivitate.

„Cu atât mai mult cu cât începe şcoala şi ar trebui să ştim că lucrurile de igienă sunt importante, în momentul în care avem o simptomatologie e bine să nu trimitem copilul la şcoală că poate dă mai departe”, a explicat medicul.

În perioada 25 – 31 august a fost înregistrat un număr de 3.982 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (Covid-19). Numărul este în creștere cu 3,4% faţă de săptămâna precedentă, a informat marţi Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Potrivit datelor statistice, 893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienţi reinfectaţi, testaţi pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, în această perioadă au fost raportate nouă decese la persoane infectate cu Covid-19. Este vorba despre două persoane de sex masculin şi şapte de sex feminin, toate prezentând comorbidităţi asociate.