O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa

Selen Osmanoglu
19 aug. 2025, 11:37
foto: captură YT

O adolescentă de 16 ani din Roman, judeţul Neamţ a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa, după o ceartă cu mama sa.

Ce s-a întâmplat

Incidentul a fost semnalat prin apel la numărul unic de urgență 112. Polițiștii au fost sesizați despre faptul că o persoană ar fi căzut de la etajul 2 al unui imobil, conform Monitorul de Roman.

„În urma verificărilor efectuate de poliţişti, s-a stabilit că o minoră, în vârstă de 16 ani, pe fondul unor discuţii în contradictoriu cu mama sa, ar fi încercat să părăsească imobilul, prin geamul de la dromitor, câzând de la etaj”, a transmis IPJ Neamț.

Tânăra, la spital în stare gravă

Adolescenta de 16 ani a fost preluată de un echipaj medical și transportată la CPU al Spitalului Municipal de Urgență Roman, cu politraumatism și fractură de coloană lombară.

Ulterior, a fost transportată la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iaşi.

Tânăra a fost informată legat de prevederile legii privind violenţa domestică, însă aceasta s-a opus emiterii unui ordin de protecţie provizoriu. În acest caz, a fost sesizat şi DGASPC Neamţ.

În urma acetora, a fost deschis un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte ale incidentului.

