O autoutilitară a ars în totalitate pe un drum din Strahotin, comuna Dângeni. Intervenția rapidă a pompierilor a salvat o lizieră de salcâmi și mai multe terenuri agricole, relatează .

Cuprins:

Cum s-a produs incidentul și care ar fi cauza probabilă

Cum au intervenit autoritățile

Ce recomandă ISU pentru prevenirea incendiilor

Cum s-a produs incidentul și care ar fi cauza probabilă

O care circula pe un drum din Strahotin, comuna Dângeni, a luat în această după-amiază.

Șoferul a observat flăcările, a oprit imediat vehiculul, a ieșit și a sunat la 112.

Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, incendiul a fost cel mai probabil cauzat de un scurtcircuit. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Cum au intervenit autoritățile

Pompierii militari de la Garda de Intervenție Trușești au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere.

Când au ajuns, autoutilitara era complet cuprinsă de flăcări. Pompierii au acționat rapid pentru a preveni extinderea focului către o zonă acoperită de salcâmi și către culturile agricole din apropiere.

Ce recomandă ISU pentru prevenirea incendiilor

ISU Botoșani reamintește șoferilor câteva măsuri importante pentru a preveni astfel de incidente: