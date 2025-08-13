O autoutilitară a ars în totalitate pe un drum din Strahotin, comuna Dângeni. Intervenția rapidă a pompierilor a salvat o lizieră de salcâmi și mai multe terenuri agricole, relatează Agerpres.
O autoutilitară care circula pe un drum din Strahotin, comuna Dângeni, a luat foc în această după-amiază.
Șoferul a observat flăcările, a oprit imediat vehiculul, a ieșit și a sunat la 112.
Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, incendiul a fost cel mai probabil cauzat de un scurtcircuit. Din fericire, nu au fost raportate victime.
Pompierii militari de la Garda de Intervenție Trușești au intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere.
Când au ajuns, autoutilitara era complet cuprinsă de flăcări. Pompierii au acționat rapid pentru a preveni extinderea focului către o zonă acoperită de salcâmi și către culturile agricole din apropiere.
ISU Botoșani reamintește șoferilor câteva măsuri importante pentru a preveni astfel de incidente: