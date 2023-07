O cerere în căsătorie s-a transformat într-o tragedie / O tânără a căzut în gol 30 metri la scurt timp după ce a spus DA

În prima parte a lunii iulie, Yesim Demir și iubitul ei, Nizamettin Gursu, în vârstă de 39 de ani, se bucurau de o vacanță relaxantă la Polente Cape din Canakkale, un pitoresc oraș aflat în nord-vestul Turciei.

Femeia a căzut de la o înălțime de aproximativ 30 de metri

Cei doi au trăit un moment important în relația lor după ce bărbatul, Nizamettin, a cerut-o pe iubita sa de soție. Cu inima plină de bucurie, ea a acceptat cu entuziasm. După ce s-au logodit, au hotărât să sărbătorească acest moment special cu un picnic de unde puteau admira apusul. Era un loc fermecător, cu o priveliște spectaculoasă asupra naturii din jur. Nizamettin a sugerat să coboare până la mașină pentru a aduce proviziile pentru picnic.

Deodată, bărbatul a auzit un strigăt puternic și s-a întors rapid la locul în care se odihnea alături de partenera sa. Nizamettin a fost martorul nefericit al momentului în care femeia a căzut de pe stâncă, de la o înălțime de aproximativ 30 de metri.

„Am ales stâncile pentru a avea o amintire romantică după ce am cerut-o. Am băut niște alcool. Totul s-a întâmplat foarte repede. Și-a pierdut echilibrul și a căzut”, a spus bărbatul îndurerat, potrivit , citat de .

Locul nu are niciun fel de protecție

la fața locului, aceștia au aplicat manevre de resuscitare timp de 45 de minute, dar, din nefericire, eforturile lor nu au avut succes. În urma acestei tragice întâmplări, autoritățile locale au decis să închidă zona. După o perioadă de restricții, autoritățile au hotărât să redeschidă zona „în mod controlat” începând cu data de 15 iulie.

Locul în care a avut loc tragicul eveniment, în care o femeie și-a pierdut viața, nu beneficiază de niciun fel de protecție și prezintă pericole pentru cei care se apropie de margine. Comunitatea este tot mai conștientă că trebuie întreprinse măsuri pentru a preveni astfel de incidente nefericite. Se fac apeluri pentru luarea de măsuri urgente pentru a asigura siguranța în zonă și pentru a proteja viața celor care își vizitează sau tranzitează această zonă.

„Acesta este un loc în care toată lumea vine să privească apusul. Cu toate acestea, drumurile sunt foarte proaste și nu există nicio măsură de precauție pe marginea stâncii. Ar trebui trasat un gard acolo, ar trebui luate măsuri de precauție”, au declarat prietenii femeii decedate.