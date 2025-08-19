B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile

O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile

Elena Boruz
19 aug. 2025, 17:39
O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile
Sursa Foto: Facebook / ISU Sibiu

O cisternă cu 16 tone de motorină s-a răsturnat, marți, în orașul Dolhasca, din județul Suceava. Conform autorităților, nu există scurgeri de carburanți. Pompierii militari au luat măsurile necesare pentru prevenirea unui incendiu. 

De asemenea, la fața locului a ajuns un utilaj pentru repunerea autocisternei pe roți. Din fericire, șoferul autovehiculului nu a suferit răni și nu necesită îngrijiri medicale.

Ce au transmis autoritățile

„Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2. Autocisterna este încărcată cu aproximativ 16 tone de motorină și nu prezintă scurgeri de carburant. A fost implicat doar conducătorul autovehiculului care nu necesită îngrijiri medicale”, au transmis oficialii ISU Suceava, conform agerpres.

