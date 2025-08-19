O cisternă cu motorină s-a răsturnat, în Suceava. Ce au transmis autoritățile

O cisternă cu 16 tone de motorină în orașul Dolhasca, din județul Suceava. Conform autorităților, nu există scurgeri de carburanți. Pompierii militari au luat măsurile necesare pentru prevenirea unui incendiu.

De asemenea, la fața locului a ajuns un utilaj pentru repunerea pe roți. Din fericire, șoferul autovehiculului nu a suferit răni și nu necesită îngrijiri medicale.

Ce au transmis autoritățile

„Intervin pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Dolhasca cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD B2. Autocisterna este încărcată cu aproximativ 16 tone de motorină și nu prezintă scurgeri de carburant. A fost implicat doar conducătorul autovehiculului care nu necesită îngrijiri medicale”, au transmis oficialii ISU Suceava, conform